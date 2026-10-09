在武家之古都鎌倉，盡覽寫實雄渾的佛像之美
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日本國寶「鎌倉大佛」
古都鎌倉坐落著100多座寺院，供奉著各種佛像，除本尊外，還包括開山（創建寺院或開創宗派的僧人）祖師像等。其中被認定為日本國家重要文化財（重要文化遺產）的佛像多達30餘尊，且不少都面向公眾開放。
這些文物中最具代表性的，當屬坐落於鎌倉市南部高德院的鎌倉大佛。這座雄偉的佛像通高13.35公尺，建造於13世紀中葉，是鎌倉唯一一尊國寶佛像。大佛頭頂隆起的「肉髻」較低，身形微俯，呈現出中國宋代的造像樣式；另一方面，佛像雙目細長、神情穩重、雙唇緊閉，這些充滿力量感的表現手法，被認為是深受著名佛師運慶的影響。正是因為鎌倉武士崇尚質樸剛健的精神，力量感、莊重與寫實便成為了鎌倉佛像的特色。
渡海而來的長谷觀音
在距離高德院不遠的長谷寺，其本尊十一面觀音菩薩立像同樣極具震撼力。這尊佛像高9.18公尺，是日本規模最大的木造佛像。
根據寺傳，約1300年前，奈良長谷寺開山祖師德道上人利用靈木雕刻了兩尊觀音像。其中一尊供奉為本尊，另一尊則放流大海，以普渡眾生。這尊觀音像歷經歲月，漂流至鎌倉東南的三浦半島，後被人們供奉於現址，這便是鎌倉長谷寺的由來。
這尊造像富有個性的外型與奈良長谷寺的本尊相通，被稱為「長谷寺式十一面觀音」。通常，十一面觀音左手持插有蓮花的淨瓶，象徵清淨與慈悲，右手則空；而長谷寺式十一面觀音右手握有代表地藏菩薩的錫杖。相傳，觀音菩薩救度現世的一切苦難，而地藏菩薩則深入地獄渡化眾生。因此，這尊兼具兩種功德庇佑的佛像，深深深受信眾尊崇。
參觀完本堂（正殿）後，可以順道前往「觀音博物館」參觀寺藏寶物。其中，最不容錯過的是「三十三應現身像」，刻畫了觀音菩薩在救度眾生過程中，隨不同境況化現的33種姿態。
極樂寺與淨智寺，風格獨特的如來像
極樂寺位於長谷寺西南約500公尺處，其轉法輪殿（寶物殿）安放著一尊姿態十分罕見的釋迦如來坐像。佛像雙手結轉法輪印，相傳這是釋迦牟尼剛開悟、開始說法時的形象。這種形態的佛像日本全國僅有兩尊，另一尊是岐阜縣願興寺的釋迦如來坐像。轉法輪殿僅於春、秋兩季限時開放，如有機會，非常值得一遊（開放時間：4月25日至5月25日、10月25日至11月25日期間的每週二、四、六、日，雨天閉館）。
說到樣式罕見，還有一處也值得一提，那就是北鎌倉淨智寺的本尊三世佛坐像。供奉於本堂（正殿）曇華殿的釋迦如來、阿彌陀如來與彌勒如來三尊佛像，據說分別守護著現在、過去與未來。彌勒像絕大多數是象徵修行者的菩薩形象，但此處的彌勒像，則是56億年後開悟成佛的如來形象。
另一個值得關注的特點，是三尊佛像衣袍下擺垂落的樣子。這種表現方式稱為「法衣垂下」，是14至15世紀鎌倉佛像的一個典型特徵。式樣相近的如來形三世佛像十分珍貴。
集珍貴文物於一堂的鎌倉國寶館
鎌倉值得欣賞的精美佛像還有很多，僅憑短短數日恐怕很難走遍當地所有寺院。因此，對於一日遊或短期停留的遊客來說，收藏了大量珍貴文化遺產的鎌倉國寶館無疑是個好去處。吸取了1923年關東大地震造成眾多神社寺院珍藏文物損毀的教訓，鎌倉於5年後的1928年在鶴岡八幡宮建立了這座專門保存與展示當地文化遺產的設施。
館內最具代表性的寄託藏品，當屬附近圓應寺的兩件雕像。一件是冥界審判官「十王」之一的初江王坐像，另一件是閻魔王裁決時使用的人頭杖，兩者都充分體現了運慶流派的高度寫實風格。
除此之外，館內還展出建長寺收藏的寶冠釋迦如來像等諸多名作，在這裡，你可以近距離欣賞到許多與奈良、京都風格迥異的獨具東國樣式的佛像。不過，目前因修繕工程，鎌倉國寶館暫時閉館至2026年10月23日。待重新開館後，非常推薦你前往參觀。
攝影、撰文：原田寬
標題圖片：鎌倉長谷寺「觀音博物館」（原田寬）