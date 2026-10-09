在武家之古都鎌倉，盡覽寫實雄渾的佛像之美

鎌倉漫步，古都掠影

Guideto Japan

作為日本武家政權的發源地鎌倉（神奈川縣），這裡的佛像風格充分體現了質樸剛健的精神氣質。它們與奈良和京都的古佛意趣截然不同，展現出「鎌倉佛像」的獨特魅力。