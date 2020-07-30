北海道「知床八景」後篇：Furepe瀑布、Oshinkoshin瀑布、Kamuiwakka溫泉瀑布、知床嶺
Guideto Japan觀光旅遊 生活
- 可在世界自然遺產中輕鬆漫步的「Furepe瀑布」
- 天然溫泉瀑布「Kamuiwakka溫泉瀑布」、入選日本瀑布百大的「Oshinkoshin瀑布」
- 日本開放時間最短的國道「知床嶺」
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【5】Furepe瀑布：從懸崖上灑落的少女之淚
從知床自然中心沿步道走大約20分鐘，便可抵達Furepe瀑布，從這裡的觀景台可以眺望附近的懸崖絕壁和鄂霍茨克海。在知床八景中，這是一處最能讓人輕鬆漫步於世界自然遺產之中的熱門景點。
Furepe瀑布的上游沒有河流，降落到知床山脈的雨雪滲入地下，再從100公尺高的懸崖裂縫中流淌下來，形成了這條瀑布。瀑布落差約有60公尺，因為水量較小，仿佛眼眶中溢出的淚水一般，因此在當地有「少女之淚」的愛稱。
相關報導：北海道「知床八景」前篇：知床五湖、Puyuni海角、Oronko岩、夕陽台
到了冬天，瀑布會凍結，其造型也十分美麗。步道周邊還經常有成群的蝦夷鹿出沒。
【DATA】
交通路線：從知床自然中心徒步約20分鐘
【6】Oshinkoshin瀑布：入選日本瀑布百大的「雙美之瀑」
Oshinkoshin瀑布是知床半島最大的瀑布，位於從斜裡町通往宇登呂的334號國道沿線。它靠近旅游城市宇登呂的市區，建有完備的停車場，因此來知床觀光的遊客大多會最先到訪這裡。
Oshinkoshin瀑布寬約30公尺，落差為50公尺，水流分為兩支，所以又被稱作「雙美之瀑」。遊客可以拾級而上，走到瀑布旁邊，領略眼前這滌蕩心胸的美景。這條瀑布冬天也不結冰，所以全年都可以欣賞到它永不停歇的水流，它也因此入選日本瀑布百大之列。
這條瀑布的名字「Oshinkoshin」源自阿依努語，意思是「河流下游生長著一片蝦夷松」。在離瀑布稍遠些的地方，沿著舊國道前行可抵達Oshinkoshin觀景台，從那裡可以一覽鄂霍茨克海的美景。
【DATA】
交通路線：從宇登呂溫泉公交樞紐乘公交車10分鐘，從JR知床斜裡站乘公交車約40分鐘
【7】Kamuiwakka溫泉瀑布：知床隱秘的天然溫泉
從知床硫磺山順勢而下的Kamuiwakka河形成了Kamuiwakka溫泉瀑布。溫泉噴湧而出注入河流，整條河宛如流動的溫泉一般。遊客可在河中涉水前行，或是在瀑布下的深潭中沐浴，領略這極富野趣的天然溫泉獨特的魅力。
從下游的「第一瀑」到上面的「第四瀑」，瀑布水溫逐漸升高。現在因存在落石危險，只有第一瀑對游人開放，上游禁止入內。第一瀑的水溫約為30度，就溫泉來說溫度略低。
瀑布當中地面濕滑，需要穿防水鞋，並隨時注意腳下安全。另外，還要注意溫泉口的水酸性強，對皮膚的刺激較大。
Kamuiwakka河最下游連接鄂霍茨克海的地方有一條瀑布，這就是Kamuiwakka瀑布。這條瀑布的名字和前面的「Kamuiwakka溫泉瀑布」容易混淆，區別在於沒有「溫泉」二字。這條瀑布不能通過陸路抵達，只能乘游船從海上眺望。
【DATA】
交通路線：距離斜裡町宇登呂約24公裡（開車約40分鐘），私家車限行期間（每年8月）有區間往返巴士運行
開放時間：6月上旬～11月上旬
【8】知床嶺：從朝陽到星空，美不勝收
海拔738公尺的知床嶺是知床橫貫公路的最高點，這條公路連接著斜裡町和羅臼町，是橫跨知床半島的唯一一條公路，於1980年（昭和55年）開通。這裡可以近距離觀賞7月依然殘雪皚皚的羅臼岳，因此這也是一條人氣旺盛的自駕游線路。
這裡的天氣變化劇烈，容易出現山體滑坡和雪崩，因此道路管理十分嚴格，11月上旬至4月下旬禁止通行。這是日本開放時間最短的一條國道，每年春天道路開通前還要進行為期1個多月的除雪作業。
知床嶺一帶經常被濃霧環繞，天氣晴朗的日子可以從這裡遠眺羅臼岳、偃松樹海以及北方的國後島。在這裡還能欣賞朝陽和雲海的壯美，秋天的紅葉也令人沉醉。近年來，這裡作為北海道最佳星空觀賞地，其名聲也日漸響亮。繁星布滿遼闊的夜空，那景像讓人仿佛置身於一座渾然天成的天像放映館之中。
【DATA】
交通路線：距離斜裡町宇登呂約15公裡（開車約25分鐘），從宇登呂溫泉公交樞紐乘公交車25分鐘
開放時間：4月下旬～11月上旬
撰文：laufen
照片：知床斜裡町觀光協會、克（laufen）
標題圖片：經常有蝦夷鹿出沒的Furepe瀑布