東京晴空塔開業10週年（下）：超越時空的地標，照明升級

觀光旅遊 設計

東京晴空塔已經開業10週年了。晴空塔外觀設計巧妙，人們從不同的角度能欣賞到不同的情趣。加之照明得到了增強，街區建設漸趨完善，晴空塔正發展成為更富有魅力的觀光景點。
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百看不厭，兼具強度

晴空塔塔身細長，充滿近未來感。或許是因為人們都喜愛底部寬大的、「身形」優雅的東京塔，一開始有人不習慣晴空塔的設計。而今，晴空塔已經完全融入首都的風景。

隔著淺草寺的寶藏門遠望晴空塔。與日本傳統建築同框的畫面也很美
隔著淺草寺的寶藏門遠望晴空塔。與日本傳統建築同框的畫面也很美

塔身細長，是因為受到建塔地呈東西向窄長的制約。如果採用圓形底座，直徑最大只能達到60公尺。採用三角形底座，每條邊能延長至70公尺，從而增加強度。

從三角形底座往上至天望甲板，塔身逐漸變成圓形，這是為了讓電波均勻發射，並且展望區域能夠擁有360度視野。設計中還加入了日本傳統的建築樣式──塔身鋼管有的像日本刀一樣向內彎，有的向外隆起。

在1樓的團體樓層大廳，人們可以近距離地看到三角形底座的頂點之一「西鼎」。最粗的鋼管直徑達2.3公尺，令人震撼
在1樓的團體樓層大廳，人們可以近距離地看到三角形底座的頂點之一「西鼎」。最粗的鋼管直徑達2.3公尺，令人震撼

從天望甲板340樓的玻璃地板向下拍攝的照片。照片正中央的鋼管在從三角形底座頂點向上延伸的過程中漸漸向內彎曲，其左右鋼管微微向外隆起
從天望甲板340樓的玻璃地板向下拍攝的照片。照片正中央的鋼管在從三角形底座頂點向上延伸的過程中漸漸向內彎曲，其左右鋼管微微向外隆起

正因為形狀複雜，從不同的角度望去，晴空塔會呈現不同的姿態。有的角度看是左右對稱的；有的角度看，就像人聽到「稍息」時伸出一隻腿來的站姿，讓人感覺它是傾斜的。

正因為乍看簡約，晴空塔很快就融入東京的風景；也正因為實際上設計精巧，才讓人百看不厭。在這塊狹窄的土地上，晴空塔實現了「超越時空的地標」這個設計理念，堪稱名作。

（左）從北十間川的柳島步道橋看到左右對稱的晴空塔（右）從墨田區政府前看到的晴空塔，左側底座稍寬，給人一種向右傾斜的錯覺
（左）從北十間川的柳島步道橋看到左右對稱的晴空塔（右）從墨田區政府前看到的晴空塔，左側底座稍寬，給人一種向右傾斜的錯覺

世界首創的減振技術也顯示出效果

晴空塔塔身細長，仿佛輕易就會被折斷，起到保護作用的是它的抗震功能。其核心是世界首創的「心柱減振」技術。

晴空塔塔體外側為桁架結構，內側是一個設有樓梯和電梯的鋼筋混凝土圓柱──心柱。心柱下部3分之1是用鋼材固定的，上部3分之2為可動區域，通過液壓緩衝器與塔體聯結。由於構造上的差異，心柱會略晚於塔體搖擺，二者的力相互抵消，從而減小晃動，這便是晴空塔的抗震機制。

事實上，在2011年3月11日的東日本大地震中，東京震度也達到了5，但處於建設中的晴空塔未發生任何問題，並于1週後設置了避雷針，完工時高度達到了634公尺。負責構造設計的日建設計公司小西厚夫先生胸有成竹地說：「我們發現，不僅東日本大地震這種搖晃劇烈的長周期地震動，（心柱減振）對直下型地震動那種頻繁的晃動也具有減振效果。」

從4樓的正面入口前往上看，能清楚地看到灰色的心柱部分
從4樓的正面入口前往上看，能清楚地看到灰色的心柱部分

LED照明讓晴空塔的燈光更加璀璨

說到晴空塔，它的夜景照明讓人難以忘懷。建塔之時，像這樣採用全LED照明的大型建築物在世界上也是絕無僅有的。

以往的高強度氣體放電燈（HID）通過濾光器將不需要的波長範圍濾掉，以呈現所需的顏色，這導致光通量大幅減少。加上長年使用會老化，導致顯色效果發生變化。而LED照明通過不同的化合物組合來確定光的顏色，不發生浪費，光通量大，而且成功節省了約40%的電力能源。

在建造晴空塔的過程中，當時尚處在發展階段的LED照明技術得以確立，自此採用LED照明的大型設施一下子多了起來，這也算是晴空塔的一大貢獻吧。

放置在西鼎周圍的LED投光設備。設備小，設置起來很靈活
放置在西鼎周圍的LED投光設備。設備小，設置起來很靈活

晴空塔還充分發揮了LED照明節省空間這一優勢，採用了在建築照明上罕見的向下投光方式，而不是向上投光。在天望甲板和天望回廊下方不顯眼的地方設置投光器，這樣一來，越往下光線越弱，仿佛富士山山頂積雪那樣，形成美麗的漸變效果。負責照明的海寶幸一先生說過：「與其說是照明，不如說是給建築染上顏色。」這種方式非常適合江戶文化風韻仍在的墨田區。

像晴空塔這樣的大型建造，設計時需要考慮光汙染的問題。在這一點上，向下投光設備也發揮了作用。塔體照明必須控制好，避免漏光而給附近居民造成困擾，然而，對於晴空塔來說，窄小的建塔地是一大不利條件。據稱，向下投射的光能夠按需組合，從而有效地控制光線擴散。

日落後1小時，以白色為基調簡單的色彩演繹尤其能顯示出漸變之美。上圖中，晴空塔左側，列車正駛過隅田川橋，橋樑下是與淺草相連的人行步道橋——墨田河畔步道；晴空塔右側是墨田區政府大樓
日落後1小時，以白色為基調簡單的色彩演繹尤其能顯示出漸變之美。上圖中，晴空塔左側，列車正駛過隅田川橋，橋樑下是與淺草相連的人行步道橋——墨田河畔步道；晴空塔右側是墨田區政府大樓

即使從下往上看天望甲板，也完全看不到照明設備。而且，LED不產生紫外線，還可以防止因蟲子聚集而導致的蟲害
即使從下往上看天望甲板，也完全看不到照明設備。而且，LED不產生紫外線，還可以防止因蟲子聚集而導致的蟲害

設計之初，晴空塔有兩種色彩樣式隔天輪換：以淺藍色為基調的「粹」，江戶紫與金箔交織的「雅」。從開業5週年即2017年開始，增加了以橙黃色為基調的「幟」。2020年，照明設備得到增強，這3種常用的色彩樣式也都得到更新，夜空下的晴空塔更加璀璨了。

開業至今已經10年了，晴空塔還在不斷地發展，「有塔街區」的建設也在繼續。東京晴空塔城宣傳負責人也說：「雖然受疫情影響，遊客銳減，但隅田川當地和鐵路沿線的人們真的很支持我們。這讓我們更加真切地感受到，重視晴空塔周邊，持續推進整個地區的開發，真是做對了。」

如果你已經去過一次晴空塔了，那就請再來一次吧。你還可以悠閒地逛一逛周邊地區，一定會有新的發現和感動。

晴空塔還設置了向下投光的設備，因此提及照明時，不說「light up」，而說「lighting」。上圖是從淺草文化觀光中心的展望平臺拍攝的「雅」
晴空塔還設置了向下投光的設備，因此提及照明時，不說「light up」，而說「lighting」。上圖是從淺草文化觀光中心的展望平臺拍攝的「雅」

正面入口處「隅田川數字畫卷區」。晴空塔成為以墨田區為中心的下町觀光基地
正面入口處「隅田川數字畫卷區」。晴空塔成為以墨田區為中心的下町觀光基地

圖片全由nippon.com編輯部攝影

標題圖片：體現江戶時代審美意識的色彩樣式──雅

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