東京晴空塔開業10週年（下）：超越時空的地標，照明升級

Guideto Japan

東京晴空塔已經開業10週年了。晴空塔外觀設計巧妙，人們從不同的角度能欣賞到不同的情趣。加之照明得到了增強，街區建設漸趨完善，晴空塔正發展成為更富有魅力的觀光景點。

世界首創的減振技術也顯示出效果 晴空塔塔身細長，仿佛輕易就會被折斷，起到保護作用的是它的抗震功能。其核心是世界首創的「心柱減振」技術。 晴空塔塔體外側為桁架結構，內側是一個設有樓梯和電梯的鋼筋混凝土圓柱──心柱。心柱下部3分之1是用鋼材固定的，上部3分之2為可動區域，通過液壓緩衝器與塔體聯結。由於構造上的差異，心柱會略晚於塔體搖擺，二者的力相互抵消，從而減小晃動，這便是晴空塔的抗震機制。 事實上，在2011年3月11日的東日本大地震中，東京震度也達到了5，但處於建設中的晴空塔未發生任何問題，並于1週後設置了避雷針，完工時高度達到了634公尺。負責構造設計的日建設計公司小西厚夫先生胸有成竹地說：「我們發現，不僅東日本大地震這種搖晃劇烈的長周期地震動，（心柱減振）對直下型地震動那種頻繁的晃動也具有減振效果。」

從4樓的正面入口前往上看，能清楚地看到灰色的心柱部分