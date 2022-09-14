東京晴空塔開業10週年（下）：超越時空的地標，照明升級
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百看不厭，兼具強度
晴空塔塔身細長，充滿近未來感。或許是因為人們都喜愛底部寬大的、「身形」優雅的東京塔，一開始有人不習慣晴空塔的設計。而今，晴空塔已經完全融入首都的風景。
塔身細長，是因為受到建塔地呈東西向窄長的制約。如果採用圓形底座，直徑最大只能達到60公尺。採用三角形底座，每條邊能延長至70公尺，從而增加強度。
從三角形底座往上至天望甲板，塔身逐漸變成圓形，這是為了讓電波均勻發射，並且展望區域能夠擁有360度視野。設計中還加入了日本傳統的建築樣式──塔身鋼管有的像日本刀一樣向內彎，有的向外隆起。
正因為形狀複雜，從不同的角度望去，晴空塔會呈現不同的姿態。有的角度看是左右對稱的；有的角度看，就像人聽到「稍息」時伸出一隻腿來的站姿，讓人感覺它是傾斜的。
正因為乍看簡約，晴空塔很快就融入東京的風景；也正因為實際上設計精巧，才讓人百看不厭。在這塊狹窄的土地上，晴空塔實現了「超越時空的地標」這個設計理念，堪稱名作。
世界首創的減振技術也顯示出效果
晴空塔塔身細長，仿佛輕易就會被折斷，起到保護作用的是它的抗震功能。其核心是世界首創的「心柱減振」技術。
晴空塔塔體外側為桁架結構，內側是一個設有樓梯和電梯的鋼筋混凝土圓柱──心柱。心柱下部3分之1是用鋼材固定的，上部3分之2為可動區域，通過液壓緩衝器與塔體聯結。由於構造上的差異，心柱會略晚於塔體搖擺，二者的力相互抵消，從而減小晃動，這便是晴空塔的抗震機制。
事實上，在2011年3月11日的東日本大地震中，東京震度也達到了5，但處於建設中的晴空塔未發生任何問題，並于1週後設置了避雷針，完工時高度達到了634公尺。負責構造設計的日建設計公司小西厚夫先生胸有成竹地說：「我們發現，不僅東日本大地震這種搖晃劇烈的長周期地震動，（心柱減振）對直下型地震動那種頻繁的晃動也具有減振效果。」
LED照明讓晴空塔的燈光更加璀璨
說到晴空塔，它的夜景照明讓人難以忘懷。建塔之時，像這樣採用全LED照明的大型建築物在世界上也是絕無僅有的。
以往的高強度氣體放電燈（HID）通過濾光器將不需要的波長範圍濾掉，以呈現所需的顏色，這導致光通量大幅減少。加上長年使用會老化，導致顯色效果發生變化。而LED照明通過不同的化合物組合來確定光的顏色，不發生浪費，光通量大，而且成功節省了約40%的電力能源。
在建造晴空塔的過程中，當時尚處在發展階段的LED照明技術得以確立，自此採用LED照明的大型設施一下子多了起來，這也算是晴空塔的一大貢獻吧。
晴空塔還充分發揮了LED照明節省空間這一優勢，採用了在建築照明上罕見的向下投光方式，而不是向上投光。在天望甲板和天望回廊下方不顯眼的地方設置投光器，這樣一來，越往下光線越弱，仿佛富士山山頂積雪那樣，形成美麗的漸變效果。負責照明的海寶幸一先生說過：「與其說是照明，不如說是給建築染上顏色。」這種方式非常適合江戶文化風韻仍在的墨田區。
像晴空塔這樣的大型建造，設計時需要考慮光汙染的問題。在這一點上，向下投光設備也發揮了作用。塔體照明必須控制好，避免漏光而給附近居民造成困擾，然而，對於晴空塔來說，窄小的建塔地是一大不利條件。據稱，向下投射的光能夠按需組合，從而有效地控制光線擴散。
設計之初，晴空塔有兩種色彩樣式隔天輪換：以淺藍色為基調的「粹」，江戶紫與金箔交織的「雅」。從開業5週年即2017年開始，增加了以橙黃色為基調的「幟」。2020年，照明設備得到增強，這3種常用的色彩樣式也都得到更新，夜空下的晴空塔更加璀璨了。
開業至今已經10年了，晴空塔還在不斷地發展，「有塔街區」的建設也在繼續。東京晴空塔城宣傳負責人也說：「雖然受疫情影響，遊客銳減，但隅田川當地和鐵路沿線的人們真的很支持我們。這讓我們更加真切地感受到，重視晴空塔周邊，持續推進整個地區的開發，真是做對了。」
如果你已經去過一次晴空塔了，那就請再來一次吧。你還可以悠閒地逛一逛周邊地區，一定會有新的發現和感動。
圖片全由nippon.com編輯部攝影
標題圖片：體現江戶時代審美意識的色彩樣式──雅