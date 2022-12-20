「東京公廁」項目：著名設計師的創意公廁出現在澀谷各處
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世界級設計師親手打造的廁所，已有13座投入使用
「打掃起來很麻煩，但弄乾淨後真的很開心！」
10月8日，東京澀谷區惠比壽公園，手拿板刷、抹布的小學生和幼稚園小朋友的歡聲笑語飄蕩在上空。孩子們剛剛打掃了一座形似迷宮的混凝土建築，那是室內設計師片山正通設計的公廁，是日本財團與澀谷區攜手推動的「東京公廁（THE TOKYO TOILET）」專案的成果之一。
「東京公廁」項目有安藤忠雄、隈研吾等著名建築大師，以及片山正通、佐藤可士和、NIGO等活躍於世界舞臺的設計師共16人加盟，旨在借助他們新穎的創意和自由的創造力改變人們對公廁抱有的舊印象——「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」，進而希望通過這些不論性別、年齡，不論身障與否，所有人都能舒適利用的公廁，呼籲實現社會多樣性。
2020年8月，坂茂設計的玻璃廁所最早投入使用，在國內外社交媒體引發了熱議。截至目前，計畫建造的17座廁所中，已有13座完工，並開放使用。
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整體項目設計包括清掃在內
再時尚的設計，也會因骯髒、汙臭而毀於一旦。「東京公廁」專案對維護管理也投入了很大的力量。除了每天三次的日常清掃，每月還有廁所診斷師實地檢查，而且會使用特殊溶劑進行清潔。更有甚者，每年都會對外牆、照明設備、換氣扇等進行徹底的保養、維護。清掃員的制服是NIGO設計的連體工裝，這有助於提升廁所清掃員的形象。
作為維護管理活動的一環，專案還組織面向兒童的清掃體驗會。目的是讓孩子們通過打掃廁所，瞭解公共設施的重要性，養成作為社會一員的自覺性。擔任講師的是Amenity公司的法人代表山戶伸孝。他說：「跟孩子們聊天後，我發現他們在家裡和學校都很紮實地掌握了打掃廁所的重要性。希望他們把今天學到的東西帶回去，教給別的小朋友們。」
在建築愛好者和藝術愛好者當中，「東京公廁」打卡游悄然成為風潮。雖說廁所潔淨美觀的餐飲店受人追捧，但像澀谷區這樣把廁所本身當作旅遊資源的，放眼全球大概也只此一家。山戶強調：「乾淨、美觀的公廁能提升整個城市的形象。澀谷是一個不夜城，髒、亂、差的（公廁）也不在少數，我們會繼續把維護措施貫徹下去的。」
佐藤Kazoo率領團隊完成的「七號通公園廁所（Hi Toilet）」在世界三大設計大獎之一「2022年iF設計獎」中斬獲金獎。因《柏林蒼穹下》聞名的德國導演維姆·文德斯目前拍攝的電影就是以「東京公廁」為舞臺的。「東京公廁」如今備受世界矚目，本文接下來就為您介紹從2021年到2022年10月為止完工的六座。
■NIGO
「神宮前公廁」（神宮前1-3）
現在擔任高田賢三（KENZO）藝術總監的時尚設計師NIGO是從原宿飛向世界舞臺的，原宿可謂他的大本營。他在神宮前設計了一座廁所，理念是「溫故知新」。懷舊和創新交融的美軍營房風格符合原宿的特色——這裡是第二次世界大戰結束後，東京最早被美國文化滲透的地區。
■隈研吾
「鍋島松濤公園廁所」松濤2-10-7
隈研吾設計的國立競技場充滿著原木溫情，而在鍋島松濤公園廁所，他也充分使用了木材，使其與曾為紀州德川家別院的公園完美融合，同時又有絕對的存在感。杉木環抱著的五間小屋由一條名為「林間小道」的步行道相連，既通風，又可供孩子們玩樂其間。
■伊東豐雄
「代代木八幡公廁」（代代木5-1-2）
被譽為「建築界諾貝爾獎」的普裡茲克獎獲得者伊東豐雄，在代代木八幡宮的樹林裡「種」了三朵「蘑菇」。貼滿瓷磚的曲面外牆色彩漸變，美輪美奐，與背後蔥郁的樹林相得益彰。三間廁所分散佈局，每間均配有嬰兒椅等設備，兼備功能性。
■佐藤可士和
「惠比壽站西口公廁」（惠比壽南1-5-8）
代表日本的品牌總監佐藤可士和負責優衣庫和樂天集團等品牌戰略。他把惠比壽站前的廁所建成了一個純白的立方體。憑藉極簡風格牽動人心，正是可士和設計的精髓。
■佐藤Kazoo / Disruption Lab Team
七號通公園廁所（幡之谷2-53-5）
手握眾多廣告大獎、曾任天博廣告（TBWA HAKUHODO）首席創意官的佐藤Kazoo挑戰了非接觸式廁所。他的理由是很多人不願直接碰觸公廁的門把手，還有很多人用腳去踩手壓式沖水閥。他設計的廁所，從馬路上看過去呈球體形狀，備受好評。
■後智仁
廣尾東公園廁所（廣尾4-2-27）
優衣庫可持續發展戰略的創意總監是後智仁的工作之一。像石碑一樣的硬派設計，似乎這廁所在公園裡矗立已久了。背面的照明板可顯示79億種圖案。
採訪、攝影、撰文：nippon.com編輯部
標題圖片：孩子們在鍋島松濤公園廁所周圍玩耍