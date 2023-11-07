上勝町，一個致力於垃圾100%回收利用的「零廢棄」小鎮

Guideto Japan

自從20年前提出「零廢棄」目標以來，通過不懈的努力，上勝町的廢棄物回收利用率已達日本國內領先水準，還作為引入永續生態系統的成功個案備受海外關注。如今，這個人口僅1415人的小鎮，以「零垃圾」運動圖振興，邁向了下一個大挑戰。

實現廚餘垃圾零回收是一個重大突破 零廢棄中心是上勝町的標誌性建築，如今也已成為觀光資源。運營負責人大塚桃奈告訴我們：「上個世紀90年代之前，這個地方一直是垃圾野外焚燒場。」

大塚桃奈是零廢棄中心運營公司的CEO（Chief Environmental Officer） 由於環境問題相關法規的執行力度加強，在野外焚燒的垃圾處理方式被叫停。1997年，上勝町開設了「日比谷垃圾站」，居民自帶垃圾分類投放的做法就始於此。最初的垃圾類別為9種，但第2年達到22種，成長了一倍以上。到了2001年關閉焚燒爐時，進一步類別細化為35種。

居民在家中進行的垃圾分類。人們先用紙袋等進行大致歸類，再帶到垃圾回收站分類投放 細化垃圾分類勢必增加居民負擔。據介紹，為了獲得居民的理解，町政府工作人員走遍町內55個村落，向居民進行了細緻的說明。 最成問題的是佔據家庭垃圾總量4成之多的廚餘垃圾。如果沒有這些容易腐爛、發臭的垃圾，居民需要丟棄的垃圾數量和頻率就能減少，負擔也就不那麼重了。於是，町政府呼籲每家每戶都安裝堆肥器，利用這種裝置將廚餘垃圾分解後轉化為堆肥。為此，政府提供專項津貼，居民僅承擔1萬日圓即可購買市場價5萬日圓的電動堆肥器。如今，上勝町堆肥裝置的普及率達到約80%。

電動堆肥器。堆肥無任何異味 大塚桃奈稱：「在上勝町，居民的房子散佈於山間，挨家挨戶收垃圾是一件非常困難的事。」因此，通過普及堆肥器大量削減廚餘垃圾的做法是一個突破性的舉措。由於農戶多，堆肥也能得到有效的利用。而且，當地有大量的杉樹，杉木屑正好被用來製作堆肥。再者，這樣一來，沒有廚餘垃圾和焚燒爐的垃圾回收站就能保持潔淨、不臭的環境，也正因此，挨著垃圾回收站建飯店的想法才得以實現。這的確是一項一舉多得的舉措。

廚餘垃圾搖身變成農肥

垃圾成本可視化 上勝町秉承「分了類就是資源，混在一起就是垃圾」的理念，現行垃圾類別達45個。除了把衛生垃圾和橡膠製品等不得不焚燒的垃圾委託給垃圾處理公司外，其餘絕大多數廢棄物都實現了循環利用。

如果居民在分類上遇到問題，零廢棄中心的常駐工作人員會提供幫助

明確標注不同類別垃圾的處理費用或回收價 有效提高居民垃圾分類意願的一個重要舉措是「積土成山積分制」——居民可以用廢紙等資源垃圾換得相應積分，累積一定數量的積分即可兌換商品券等。回收資源垃圾所得的收益就這樣被返還給了居民。

液體洗滌劑的容器由花王公司回收利用，牙刷由獅王公司回收利用

「換到了三個積分！」居民滿面笑容地說。積累積分也成為他們時不時來一趟的動力 同時，町內的餐飲店也積極地參與到推進「零垃圾」的運動中，致力於廢棄物減量化。例如，充分利用市場上無法流通的非標準規格食材，停止提供一次性擦手巾，利用顧客自帶的水杯上茶，等等。上勝町目前有5家店鋪獲得了「零廢棄認證」，這一認證制度正是發源於上勝町。

在「零廢棄認證」8項標準中，Cafe polestar符合7項。店鋪門口貼有認證標識

食材是自產自銷的本地產品，白米也來自上勝町的梯田，筷枕使用的是當地的樹葉