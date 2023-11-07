上勝町，一個致力於垃圾100%回收利用的「零廢棄」小鎮
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配備了飯店的垃圾回收站？！
從德島市區驅車約1小時便可到達上勝町。全町742戶人家散佈於山間。2003年，上勝町成為首個提出「零廢棄宣言」的地方政府。20年來，上勝町貫徹廢棄物減量化（Reduce）、廢棄物再利用（Reuse）、廢棄物資源化（Recycle）的「3R」原則，成功於2021年度將垃圾回收利用率提升至79.9%，遠遠超過日本全國平均水準19.9%。
尤其引發熱議的是上勝町獨特的垃圾分類法，這裡的垃圾類別多達45種。上勝町還被日本內閣府選為「SDGs未來城市」，國內外考察團因此絡繹不絕。如今，上勝町仍在致力於進一步減少垃圾，並不斷為此推出新項目。
2020年5月30日日本「零垃圾日」那天，上勝町「零廢棄」運動基地——上勝町零廢棄中心（以下簡稱「零廢棄中心」）正式開放。零廢棄中心的建築以回收居民垃圾的回收站為主，同時設有交流大廳、辦公室兼實驗室及住宿設施等。在居民免費提供不用物品的「轉轉商店」，每月約有550公斤的不用物品找到新的歸宿。
住宿設施問號飯店（HOTEL WHY）以體驗零廢棄生活為賣點。整棟建築充分利用了廢棄木材，傢俱也都是舊物翻新而成，整潔、清新的現代風格大獲住客好評。
飯店的房間裡沒有電視，整個上勝町既沒有超市也沒有超商。這裡唯一不缺的就是豐富的天然資源。在當代社會，「什麼都沒有」反而成為一種「奢侈」。飯店的運營理念便是讓住客沉浸在這種「奢侈」的環境中思考環境問題，而這一理念也獲得了市場的正面反響。儘管飯店開業於疫情期間，但3年累計住客人數已經超過了上勝町的人口。
實現廚餘垃圾零回收是一個重大突破
零廢棄中心是上勝町的標誌性建築，如今也已成為觀光資源。運營負責人大塚桃奈告訴我們：「上個世紀90年代之前，這個地方一直是垃圾野外焚燒場。」
由於環境問題相關法規的執行力度加強，在野外焚燒的垃圾處理方式被叫停。1997年，上勝町開設了「日比谷垃圾站」，居民自帶垃圾分類投放的做法就始於此。最初的垃圾類別為9種，但第2年達到22種，成長了一倍以上。到了2001年關閉焚燒爐時，進一步類別細化為35種。
細化垃圾分類勢必增加居民負擔。據介紹，為了獲得居民的理解，町政府工作人員走遍町內55個村落，向居民進行了細緻的說明。
最成問題的是佔據家庭垃圾總量4成之多的廚餘垃圾。如果沒有這些容易腐爛、發臭的垃圾，居民需要丟棄的垃圾數量和頻率就能減少，負擔也就不那麼重了。於是，町政府呼籲每家每戶都安裝堆肥器，利用這種裝置將廚餘垃圾分解後轉化為堆肥。為此，政府提供專項津貼，居民僅承擔1萬日圓即可購買市場價5萬日圓的電動堆肥器。如今，上勝町堆肥裝置的普及率達到約80%。
大塚桃奈稱：「在上勝町，居民的房子散佈於山間，挨家挨戶收垃圾是一件非常困難的事。」因此，通過普及堆肥器大量削減廚餘垃圾的做法是一個突破性的舉措。由於農戶多，堆肥也能得到有效的利用。而且，當地有大量的杉樹，杉木屑正好被用來製作堆肥。再者，這樣一來，沒有廚餘垃圾和焚燒爐的垃圾回收站就能保持潔淨、不臭的環境，也正因此，挨著垃圾回收站建飯店的想法才得以實現。這的確是一項一舉多得的舉措。
垃圾成本可視化
上勝町秉承「分了類就是資源，混在一起就是垃圾」的理念，現行垃圾類別達45個。除了把衛生垃圾和橡膠製品等不得不焚燒的垃圾委託給垃圾處理公司外，其餘絕大多數廢棄物都實現了循環利用。
有效提高居民垃圾分類意願的一個重要舉措是「積土成山積分制」——居民可以用廢紙等資源垃圾換得相應積分，累積一定數量的積分即可兌換商品券等。回收資源垃圾所得的收益就這樣被返還給了居民。
同時，町內的餐飲店也積極地參與到推進「零垃圾」的運動中，致力於廢棄物減量化。例如，充分利用市場上無法流通的非標準規格食材，停止提供一次性擦手巾，利用顧客自帶的水杯上茶，等等。上勝町目前有5家店鋪獲得了「零廢棄認證」，這一認證制度正是發源於上勝町。
面向2030年，迎接全新的挑戰
儘管舉全町之力推進「零廢棄」運動，上勝町也終究未能如願地在2020年實現「零垃圾」的目標，廢棄物回收利用率止步於8成。與此同時，人們也意識到，要想攻克剩下的2成難關，僅靠消費者的努力是很難做到的。因此，上勝町制定了面向下一個10年的「零廢棄鎮計畫」，明確了包括「減輕居民負擔」在內的新目標。
該計畫的支柱性舉措之一是「與企業和研究機構合作實現經濟循環」。眼下，在上勝町，人們有強烈的消費者「使用責任」意識，一些致力於踐行「製造責任」的企業也紛紛表達了合作意願。飲料巨頭三得利正是其中之一。
日本的寶特瓶回收利用率達86%，這在世界範圍內屬於相當高的水準，但把回收的寶特瓶重新製造成寶特瓶的比例即橫向回收率僅2成左右。三得利已經將這一比例提高到近5成，並致力於在2030年之前實現其全球範圍所有寶特瓶100%永續利用（即僅使用回收的材料或植物性材料製作寶特瓶）。三得利與上勝町簽訂了合作協定，將從2024年4月起，有償收購上勝町回收的寶特瓶，充分利用資源。
計畫的另一個支柱是「培養零廢棄人才」。然而，上勝町的人口已不足1500人，面臨著嚴峻的人口過疏化問題。對此，大塚桃奈表示：「我們希望町內外的交流活躍起來，把與零廢棄相關的主意與技能都匯集起來。」她本人其實也是從神奈川縣移居而來的。據她介紹，她在海外學習時裝期間，對永續生產理念產生了興趣，2020年大學畢業後就移居到上勝町並在這裡就業了。
目前，在零廢棄中心和飯店工作的約20名職員中，本地人和移居者各占一半。移居者以年輕人為主，他們與本地人交流的途徑是參加當地廟會，幫農戶採茶、做農活等。
另一方面，占上勝町人口半數以上的老年人也都老當益壯。在零廢棄中心旁邊有一家由長照預防中心經營的舊物翻新雜貨店「轉轉工房」，擅長手工製作的老人們在這裡施展能力。此外，年銷售額超過2億日圓的地方產業「樹葉經濟」的發展趨勢也非常喜人，而承擔了種植和採摘用於日本料理擺盤裝飾用葉子的人，大多也都年過了70。
長達20年的「零廢棄」運動為上勝町帶來了旅遊、移居、地方產業等紅利。這說明一個遠大的目標同時能夠成為構建永續村鎮的手段。壯健的老年人和包括移居者在內的年輕人齊心協力，上勝町實現美好的「零垃圾鎮」的那一天指日可待。
上勝町零廢棄中心
- 地址：德島縣勝浦郡上勝町福原下日浦7-2
- 休假日：無
- 時間：9：00—17：00
*垃圾回收站的開放時間為週一至週五的14：00—17：00，週六至周日的15：30—17：00
- 交通：從JR德島站出發，乘坐公車約1小時30分鐘（在橫瀨西站換乘，日比谷站下車），開車約1小時
採訪、攝影、撰文：藤原智幸（nippon.com編輯部）
標題圖片：上勝町零廢棄中心，由中村拓志設計，獲得2021年度日本建築家協會環境建築獎等多項大獎 ©Transit General Office Inc.