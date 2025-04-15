teamLab Planets新區上線：跳躍、描繪、觀察，沉浸式體驗

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「teamLab Planets TOKYO DMM」是一家位於東京江東區豐洲的體驗型數位美術館，由數位藝術團隊teamLab打造。1月22日，這裡增加了3個新區，分別是捕捉收集森林區、運動森林區、學習！未來遊樂園區。這個巨大的藝術空間，為遊客帶來了邊玩邊學、寓教於樂的獨特體驗。

2023年，teamLab Planets接待遊客超250萬人次，創下單一藝術團隊旗下美術館年觀展人數最多的金氏世界紀錄。美術館每天預約爆滿，現已擴建至1.5倍，並增加了3個新區。

新區中面積最大的是可觀察已滅絕動物的「捕捉收集森林」區。遊客使用裝有專門APP的智慧手機，透過放箭張網抓住出現在牆面和地面上的動物，之後動物的生態狀況會顯示在螢幕上。只要不斷捕獵、放歸，就能合成圖鑒，囊括棲息於森林和海洋中的全82種生物。這種設計遊戲性強，成年人也會沉迷其中。



滅絕動物在森林和海洋徘徊。即便是大象，也能讓你動動手指就輕而易舉地抓到

在「運動森林」區，地面到處都有斜坡，凹凸不平，其設計理念是「用身體認識世界，立體地思考世界」。遊客的每次走動和跳躍都會帶動生物生長，而作品會對遊客的運動做出回饋，產生變化。人們可以一邊運動一邊思考大自然的奧秘。



在「青蟲屋快速旋轉跳跳球」區，踩著同一種顏色的半圓球前進，會誕生出五顏六色的蝴蝶幼蟲



在「多元跳躍宇宙」區，踩一下地面，腳底就有行星誕生，如果跳躍，就會變成恒星和黑洞

在「學習！未來遊樂園」區，觀眾可創作美術作品，與他人作品融合後，整個作品區會不斷發生變化。觀眾也可以在紙上畫海豚和飛機，放入美術空間，任其遨遊、飛翔。還有有趣的一點是，觀眾把自己的畫放到「素描工廠」下單，可做出原創圓胸章和T恤。



在「素描環世界」區，畫裡事物以3D形式呈現出來，在螢幕中來回移動，還能用智慧手機進行操作



在「小人國演奏牆／宇宙之窗／桌子」區，可以在小人國世界加蓋印章或留下塗鴉

新增區是動感十足的藝術體驗場，觀眾動動身體就可創作作品。在這裡能感受運動和畫畫的樂趣，就連成年人都忘我投入，更不用說小朋友了。1月22日，美術館重裝開業，門票票價不變，新舊館區均可愉快玩耍。不僅是美術愛好者，還有許多親子家庭前來體驗，看來它又要創造新的金氏世界紀錄。



在「色彩斑斕的懸浮攀梯」區，遊客經過的吊橋會發出各種音色



在「看不見的世界的平衡石階」區，踏上搖晃的踏板後，每走一步，顏色和聲音都會發生變化



「滑溜滑梯種果子！水果地」的溜滑梯會結出各種果實



在「塗鴉大自然」區，畫風潦草的生物再現了弱肉強食的生態系統。自己畫的生物也會動起來



左：在「素描工廠」，自己畫的畫可做成原創物品；右：庭院區新設了蘭花店，銷售展覽結束後留下來的蘭花

預約方式和門票等具體資訊，請參考teamLab Planets TOKYO DMM官方網站

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部