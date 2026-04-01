在日本旅遊途中遭遇災害該怎麼辦？——對外國遊客而言，「內心高牆是比語言更難突破的隔閡」
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訪日時，請做好「萬一發生緊急狀況」的準備
日本是每年吸引超過4,200萬人次造訪的觀光大國，儘管給人四季景緻宜人、治安良好的印象，但另一方面，幾乎年年皆因颱風或大雪而造成交通癱瘓的狀況，有時甚至還有大地震，是個名符其實的「天災大國」。本文將為訪日遊客介紹在「緊急時刻」能派上用場的防災基本知識。
【訪日前可做的準備】
□投保海外旅行險
旅程中若遭遇災害，醫療費用原則上須全額自費，因此建議事先投保。
□閱讀防災手冊
透過官方機構的多語言網站，事先了解常見災害的基本知識。
【取得災害資訊】
□多語言防災APP
觀光廳監修的「Safety tips」，提供地震速報、各項警報通知及避難資訊。此為免費APP，建議事先下載。
□新聞頻道
公共廣播機構NHK的「NHK WORLD」，民眾可透過網站與APP，24小時收看包含災害資訊在內的日本新聞。語音為英語，文字則支援多國語言。
□客服中心
日本政府觀光局（JNTO）營運的「Japan Visitor Hotline」（050-3816-2787）全年無休，24小時提供英語、中文、韓語應對的諮詢服務。
【災害發生時的應對措施】
□請求緊急救援
若受傷或受困於建築物內，請立即撥打119（救護、消防專線）。該專線不分國籍皆可受理。
□聯絡大使館、領事館
駐外使領館可協助介紹醫療機構，以及代為聯絡家屬與保險公司。
□確認安危
當電話線路繁忙無法通話，可多加利用「災難求助專線（171）」。語音導覽僅限日語，但網頁版｢災害資訊留言板（web171）｣則支援英語、中文與韓語。
□前往安全場所避難
緊急避難場所：地震或火災發生時，讓民眾緊急避難，免於建築物倒塌或火勢延燒的危險，以保護安全的場所。通常指定公園或戶外操場等。若位處海邊或河川附近等具海嘯風險之地點，應立即前往高處或高樓層避難。
避難收容所：因災害而難以返家或移動的災民，暫時避難生活的場所。主要指定學校或體育館等公共室內設施。並免費提供飲水、食物與毛毯等生活必需品。
電視播報的災害資訊幾乎全為日語，但有時畫面會提供多語言對應網站的QR Code供民眾掃描。警報發布後，民眾應避免外出活動。
對於不懂日語的人而言，以顏色直觀傳達資訊的標誌便相當重要。電視的地震、海嘯速報，常以顏色劃分地圖區域，例如以紫色或紅色標出必須立刻避難的危險區域。此外，緊急出口或避難場所則以代表安全的綠色作為識別。如同紅綠燈與道路標誌一樣，近年來亦逐漸採用符合國際標準的安全色。
政府也持續推動各項協助外國人的政策。例如，災害發生時，地方政府開設「急難多語支援中心」，透過電話或網站提供相關資訊。不過，此類中心並非常設機構，因此必須透過網路等方式查詢其電話號碼。
避難收容所面臨的文化差異
由於各級政府機關提供了不同語言的防災資訊與工具，多元共融研究所代表理事田村太郎表示「如今智慧型手機多已內建翻譯軟體，大幅降低了『語言隔閡』。除了資料搜尋，也可運用AI解決問題。事實上，近年來在避難收容所，除了基本的水與食物之外，外國災民需求度最高的便是手機充電電源與Wi-Fi了」。
1995年1月17日阪神．淡路大地震發生時，田村先生正在大阪一家以外國旅客為主要客群的錄影帶出租店工作。為了幫助因震災陷入孤立、無法取得外界避難資訊的在日外國人，他與其他志工共同開設了24小時的多語言諮詢專線。以此為契機，他開始致力於推動注重多元共融的社會營造活動，並接連參與了2011年東日本大地震、2016年熊本地震，以及2024年能登半島地震等災區的支援工作。
過去30年來，隨著智慧型手機的普及與建築物耐震標準的重新檢討，日本在技術與制度面上，防救災措施皆有逐年強化的趨勢。另一方面，儘管就整體社會而言，居留日本的外國人增加了約3倍、訪日旅客增加了約12倍，但針對外國人的避難配套措施仍未臻完善。田村指出了問題點：「雖然必須讓來自沒有地震或颱風國家的旅客，了解天災的可怕與避難方法，但文化差異卻成為了一道障礙。」
提到防災演練，大部分國家多會聯想到為了因應恐怖攻擊或戰爭的防備，但在日本，則是以地震或火災為主進行演習訓練。此外，國外的避難收容所一般是在廣場上搭設帳篷來安置災民，放眼世界，大概只有日本會設在學校或體育館等室內空間吧。
「在擁有石造建築傳統的國家，建築物很容易因地震而倒塌，聽說有些人會覺得『特別是學校之類的公共建築，結構非常脆弱危險』。熊本地震時，就曾發生這樣的外國人因為害怕建築物倒塌而跑到公園避難，反而被周遭民眾打110報警，稱『有外國人聚眾逗留』的案例。」
避難收容所不分國籍，願意接納任何人，但對前往收容所感到猶豫的外國人卻不在少數。而日本人這一方，若平時較少有與外國人接觸的機會，也容易產生誤解或偏見，甚至連開口搭話都會怯步。田村對於這種「心理上的隔閡」，甚感憂心。
此外，避難收容所原則上是統一發放相同物資，極少會特別為外國人準備他們個別需要的防災食品。遇到這種情況，外國人互助社群就顯得格外重要。熊本與能登震災時，在日穆斯林社群便皆在第一時間趕赴現場支援。他們不僅發放清真食品（符合伊斯蘭教義規範的食物）給災區的穆斯林，也烹煮咖哩等熱食提供給日本災民。
由於日本越來越多地區面臨高齡化問題，因此也期望在日外國人能成為提供支援的一方。田村先生非常推薦他們參加防災演習、加入地方消防團，以及參與當地的祭典活動。他表示「因為祭典中包含了揹扛、牽拉、潑水等許多在災害來臨時能派上用場的動作要素」，這麼做不僅能防患未然，還能對地方活化做出貢獻。
若日本能多融入外國人觀點並完善多語防災資訊系統，將來有機會成為「防災大國」的最佳典範。
撰文：nippon.com編輯部
標題圖片：PIXTA
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