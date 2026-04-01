在日本旅遊途中遭遇災害該怎麼辦？——對外國遊客而言，「內心高牆是比語言更難突破的隔閡」

Guideto Japan

日本是一個地震、海嘯、颱風等天災頻傳的國家。對於來自鮮少發生自然災害國家或地區的訪日旅客而言，難免會憂心忡忡「到底有多危險？」、「該怎麼應對才好？」。本文將說明在日本遇到災害時的應對方法。

1971年出生於兵庫縣。1995年以阪神．淡路大地震為契機，成立了「多文化共生中心」。2007年創立「多元共融研究所」，以代表理事身分致力於災區援助行動，同時推動企業與地方政府對多元性的重視與實踐。

訪日時，請做好「萬一發生緊急狀況」的準備

日本是每年吸引超過4,200萬人次造訪的觀光大國，儘管給人四季景緻宜人、治安良好的印象，但另一方面，幾乎年年皆因颱風或大雪而造成交通癱瘓的狀況，有時甚至還有大地震，是個名符其實的「天災大國」。本文將為訪日遊客介紹在「緊急時刻」能派上用場的防災基本知識。



氣候惡劣時，大眾交通工具經常停駛。當災害發生，車站、機場或住宿設施有時會提供臨時等候空間（PIXTA）

電視播報的災害資訊幾乎全為日語，但有時畫面會提供多語言對應網站的QR Code供民眾掃描。警報發布後，民眾應避免外出活動。

對於不懂日語的人而言，以顏色直觀傳達資訊的標誌便相當重要。電視的地震、海嘯速報，常以顏色劃分地圖區域，例如以紫色或紅色標出必須立刻避難的危險區域。此外，緊急出口或避難場所則以代表安全的綠色作為識別。如同紅綠燈與道路標誌一樣，近年來亦逐漸採用符合國際標準的安全色。



地震速報中，圖面上依危險程度由高至低，以紅、橘、黃、綠、藍等顏色區分（此為示意圖，PIXTA）



以綠色標示安全路線引導（PIXTA）



代表危險與緊急的紅色也常用於消防相關標誌上（PIXTA）

政府也持續推動各項協助外國人的政策。例如，災害發生時，地方政府開設「急難多語支援中心」，透過電話或網站提供相關資訊。不過，此類中心並非常設機構，因此必須透過網路等方式查詢其電話號碼。



熊本地震期間開設的急難多語支援中心（2016年4月23日拍攝，多文化共生經理人全國協議會提供。時事）

避難收容所面臨的文化差異

由於各級政府機關提供了不同語言的防災資訊與工具，多元共融研究所代表理事田村太郎表示「如今智慧型手機多已內建翻譯軟體，大幅降低了『語言隔閡』。除了資料搜尋，也可運用AI解決問題。事實上，近年來在避難收容所，除了基本的水與食物之外，外國災民需求度最高的便是手機充電電源與Wi-Fi了」。

1995年1月17日阪神．淡路大地震發生時，田村先生正在大阪一家以外國旅客為主要客群的錄影帶出租店工作。為了幫助因震災陷入孤立、無法取得外界避難資訊的在日外國人，他與其他志工共同開設了24小時的多語言諮詢專線。以此為契機，他開始致力於推動注重多元共融的社會營造活動，並接連參與了2011年東日本大地震、2016年熊本地震，以及2024年能登半島地震等災區的支援工作。



田村太郎（左起第二位）開設的「外國人地震資訊中心」。1995年，當時手機與網路尚未普及，他們透過傳單、報紙、廣播來宣傳諮詢熱線的電話號碼（多元共融研究所提供）

過去30年來，隨著智慧型手機的普及與建築物耐震標準的重新檢討，日本在技術與制度面上，防救災措施皆有逐年強化的趨勢。另一方面，儘管就整體社會而言，居留日本的外國人增加了約3倍、訪日旅客增加了約12倍，但針對外國人的避難配套措施仍未臻完善。田村指出了問題點：「雖然必須讓來自沒有地震或颱風國家的旅客，了解天災的可怕與避難方法，但文化差異卻成為了一道障礙。」



能登地震時的金澤市避難收容所（2024年1月11日，時事）

提到防災演練，大部分國家多會聯想到為了因應恐怖攻擊或戰爭的防備，但在日本，則是以地震或火災為主進行演習訓練。此外，國外的避難收容所一般是在廣場上搭設帳篷來安置災民，放眼世界，大概只有日本會設在學校或體育館等室內空間吧。

「在擁有石造建築傳統的國家，建築物很容易因地震而倒塌，聽說有些人會覺得『特別是學校之類的公共建築，結構非常脆弱危險』。熊本地震時，就曾發生這樣的外國人因為害怕建築物倒塌而跑到公園避難，反而被周遭民眾打110報警，稱『有外國人聚眾逗留』的案例。」

避難收容所不分國籍，願意接納任何人，但對前往收容所感到猶豫的外國人卻不在少數。而日本人這一方，若平時較少有與外國人接觸的機會，也容易產生誤解或偏見，甚至連開口搭話都會怯步。田村對於這種「心理上的隔閡」，甚感憂心。



箕面市某所小學為大阪北部避難收容所，裡頭外國人占了大多數。市府職員正向民眾說明清真食品的相關資訊。（2018年6月20日，時事）

此外，避難收容所原則上是統一發放相同物資，極少會特別為外國人準備他們個別需要的防災食品。遇到這種情況，外國人互助社群就顯得格外重要。熊本與能登震災時，在日穆斯林社群便皆在第一時間趕赴現場支援。他們不僅發放清真食品（符合伊斯蘭教義規範的食物）給災區的穆斯林，也烹煮咖哩等熱食提供給日本災民。



能登地震災區提供熱食的外國志工（2024年1月5日，路透）

由於日本越來越多地區面臨高齡化問題，因此也期望在日外國人能成為提供支援的一方。田村先生非常推薦他們參加防災演習、加入地方消防團，以及參與當地的祭典活動。他表示「因為祭典中包含了揹扛、牽拉、潑水等許多在災害來臨時能派上用場的動作要素」，這麼做不僅能防患未然，還能對地方活化做出貢獻。

若日本能多融入外國人觀點並完善多語防災資訊系統，將來有機會成為「防災大國」的最佳典範。



東京消防廳定期為外籍居民舉辦防災演習（2020年1月28日，東京。ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

撰文：nippon.com編輯部

標題圖片：PIXTA