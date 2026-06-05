精進料理即是修行——傳承自禪宗殿堂建長寺的「勿浪費」精神

Guideto Japan

日本的「精進料理」不使用肉類與海鮮，其根源來自禪僧的飲食習慣。位於古都鎌倉（神奈川縣）的建長寺自創建以來，擁有773年悠長歷史，一直將飲食行為視為重要的修行。作為「建長汁」的發源地，精進料理深刻影響了日本飲食文化，而其中究竟蘊含著怎樣的禪宗精神呢？