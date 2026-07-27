「SEIKO精工銀座博物館」的時間之旅：堅持追求精巧鐘錶的「工匠精神」

SEIKO精品店雲集的銀座

銀座是日本首屈一指的鬧區，也是外國遊客聚集的觀光勝地。全世界精品經營的精緻店鋪在此林立，另一方面，也有以歌舞伎座為首的充實古美術商和老字號餐廳，是合併最新潮流與傳統的街道，充滿吸引人的魅力。



俗稱「和光大樓」，即是大家熟知的「SEIKO HOUSE」。西鄰（左）「銀座和光別館茶沙龍（ANNEX TEA SALON）」，隔壁緊連鐘錶展銷廳「精工夢想廣場（SEIKO DREAM SQUARE）」

說到銀座的地標，那就是俯瞰4丁目十字路口的醒目鐘塔「銀座SEIKO HOUSE」。這棟前身為服部鐘錶店總公司大樓的建築由精工集團的創辦人服部金太郎在1894年（明治27年）時完成。現在這棟建築是在1932年（昭和7年）完工的第2代建築，戰後也成了大家熟悉的同公司零售部門「和光」的總店。

附近還有幾間店鋪，例如最高級的鐘錶品牌「GRAND SEIKO」的旗艦店。銀座可說是SEIKO粉絲的聖地。



「GRAND SEIKO旗艦精品店 銀座並木通店」

2020年，在這樣一條街上蓄勢待發的是「SEIKO精工銀座博物館」。這座博物館超越企業博物館的框架，展出國外與江戶時代的鐘錶，以及相關資料共650件物品，令人遙想「人與時間的關係」，觀展人絡繹不絕。該博物館的風評口耳相傳，2025年度的來館人數衝破6萬3000人，其中半數以上為外國人。



「SEIKO精工銀座博物館」入口

前身是1981年位於墨田區的工廠「精工舍」一隅的資料館。擔任該博物館主查的中原雄毅先生解釋，之所以轉移到銀座，是因為「這裡是創業地，也是創辦人的出生地。做為傳播精工集團歷史的據點再適合不過」。而且也會形成「喜愛GRAND SEIKO的顧客會逛街順便來館，看到展示品後，刺激了購買慾望，就會造訪店鋪」的良性循環。



介紹GRAND SEIKO展示間的中原先生