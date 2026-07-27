「SEIKO精工銀座博物館」的時間之旅：堅持追求精巧鐘錶的「工匠精神」
Guideto Japan觀光旅遊 技術 歷史 時尚
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
SEIKO精品店雲集的銀座
銀座是日本首屈一指的鬧區，也是外國遊客聚集的觀光勝地。全世界精品經營的精緻店鋪在此林立，另一方面，也有以歌舞伎座為首的充實古美術商和老字號餐廳，是合併最新潮流與傳統的街道，充滿吸引人的魅力。
說到銀座的地標，那就是俯瞰4丁目十字路口的醒目鐘塔「銀座SEIKO HOUSE」。這棟前身為服部鐘錶店總公司大樓的建築由精工集團的創辦人服部金太郎在1894年（明治27年）時完成。現在這棟建築是在1932年（昭和7年）完工的第2代建築，戰後也成了大家熟悉的同公司零售部門「和光」的總店。
附近還有幾間店鋪，例如最高級的鐘錶品牌「GRAND SEIKO」的旗艦店。銀座可說是SEIKO粉絲的聖地。
2020年，在這樣一條街上蓄勢待發的是「SEIKO精工銀座博物館」。這座博物館超越企業博物館的框架，展出國外與江戶時代的鐘錶，以及相關資料共650件物品，令人遙想「人與時間的關係」，觀展人絡繹不絕。該博物館的風評口耳相傳，2025年度的來館人數衝破6萬3000人，其中半數以上為外國人。
前身是1981年位於墨田區的工廠「精工舍」一隅的資料館。擔任該博物館主查的中原雄毅先生解釋，之所以轉移到銀座，是因為「這裡是創業地，也是創辦人的出生地。做為傳播精工集團歷史的據點再適合不過」。而且也會形成「喜愛GRAND SEIKO的顧客會逛街順便來館，看到展示品後，刺激了購買慾望，就會造訪店鋪」的良性循環。
江戶期的日式時鐘不可錯過
精工博物館正面的林蔭大道聚集了全世界的高級鐘錶專門店，因此又被稱作「鐘錶大道」。聳立在入口處的5.8公尺高的大型鐘擺為其地標。
只要博物館開館，都可以免費參觀，但人多的時候會限制人數，建議上網先預約。1樓除了櫃檯，播放描述服部金太郎一生的影片，也能購買周邊產品，粉絲千萬不要錯過。
2樓到6樓及地下1樓為主題各異的展示間。以下就依照時代順序，介紹可看之處。
首先前往匯集以約7000年前登場的日晷為首，世界各地各式各樣時鐘的3樓。這一層樓的重點是參考16世紀從歐洲傳來的機械時鐘而製造出的「和式時鐘」，也是世界屈指可數的收藏品。
機械時鐘14世紀初於歐洲登場，普及的同時，時間制度也改為定時法，不過日本一直到明治初期都還是不定時法。當時將晝夜各分為6等分，1個單位為一個時辰，由於一個時辰的長度每天都會變化，是較為複雜的時間制度，能對應此制度的獨立構造的和式時鐘持續受到使用。
也有設置在國寶──犬山城天守閣中的座鐘、刻度垂直排列的尺鐘，還有指針會自動伸縮，應對四季顯示時刻的掛鐘等等。
以良品與信賴成為「鐘錶王」
2樓介紹服部金太郎的創業期。1860年（萬延元年），服部於銀座出生，他在明治維新後轉變為西曆和定時法的世態中看見商機，立志成為鐘錶商。先在鐘錶修理店裡當學徒，之後獨立，在1881年（明治14年）於銀座成立服部鐘錶店。不斷累積外國商館的信賴，以西洋鐘錶為事業主軸，不斷擴大規模。
創業11年後，設立鐘錶製造工廠「精工舍」，開始生產掛鐘和鬧鐘。後來也進行第一支國產懷錶和腕錶的開發，不斷追求小型化和精密化。鬧鐘尤其贏得國外顧客喜愛，因價格便宜且品質精良而大量外銷。
除了展示初期產品，還透過浮世繪和舊照片回顧服部被稱為「東洋鐘錶王」的足跡。此外，也能窺見原本被西洋人評為「不守時」的日本人改變時間觀念的背景。
永無止境追求精確，改變了鐘錶的歷史
4樓回顧SEIKO提升精確度的歷程。1968年，在角逐鐘錶精確度的瑞士日內瓦天文臺鐘錶大獎中，SEIKO在機械式鐘錶項目上獨占第4名到第10名。評價僅次於瑞士製的石英鐘錶，也是SEIKO的技術比肩世界的瞬間。
另一方面，SEIKO也致力於研發利用電壓造成水晶震動的石英鐘錶，並於1969年發表世界第一款石英腕錶「QUARTZ ASTRON」。精確度是機械鐘錶的100倍以上。
更有甚者，他們歷經10年以上的時間，成功將原本如門板大的機械構造濃縮成腕錶大小，還公開這項專利技術。此舉，讓石英腕錶擴散到全世界。
5樓介紹的是時尚腕錶和衛星對時錶等近年多樣化的產品。尤其備受關注的是，雖是不需電池的機械錶，卻擁有石英錶精確度的「SPRING DRIVE」。獨一無二的構造可說是追求精確度的結晶。
6樓有一整排歷代GRAND SEIKO。有許多粉絲為此來館。
也在國際運動賽事上貢獻技術
地下1樓展示因應深海或宇宙等特殊環境的專用腕錶，以及運動計時器。SEIKO首次負責國際運動賽事計時任務，是在1964年的東京奧運。奧運或世界田徑等大型賽事，除了各項運動的計時與測量設備，還需要影像解析系統與營運團隊。能全數提供的企業，世界上也僅有幾家。
中原先生深感博物館的存在意義，表示：「SEIKO在國外，儘管認知度高，但劍指世界、磨練技術的歷史卻不見得為人所知。聽到來訪的人說他們已經了解SEIKO成長為受人信賴的品牌的背景，實在令人高興。」歡迎來館，一探堅持品質，並為社會發展做出貢獻的日本「工匠精神」。
SEIKO精工銀座博物館
- 地址：東京都中央區銀座4丁目3-13
- 開館時間：上午10時30分～下午6時
- 休館日：星期一、年末年初
- 費用：免費
＊詳情、預約請上官方網站
採訪、撰文：加藤Madomi（技術題材撰稿人、編輯）
攝影：nippon.com編輯部