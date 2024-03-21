Guideto Japan

神奈川縣位於東京正南方，是日本工業中心之一。它還以岩石突兀的海岸線、高山和溫泉而著稱。

神奈川縣地處日本關東地區南部，北靠東京。該縣長達435公里的漫長海岸線，從東部的東京灣一直延伸至南部的太平洋。按人口計算，神奈川是日本第二大縣，其首府橫濱是日本全國人口最多的二級行政區。

神奈川縣概況

創建時間：1868年（歷史上曾先後隸屬於武藏國和相模國）

地方政府所在地：橫濱市

人口：923.7萬人（截至2020年10月）

面積：2416平方公里

神奈川縣的東北部地區隸屬於東京都市圈，這裡不僅是該縣首府橫濱所在地，還包括日本工業重鎮川崎。位於該縣東南部的三浦半島擁有嶙峋的礁岸和迷人的海灘。三浦半島西部是呈巨弧形的相模灣。神奈川縣的內陸地區既有人口密集的城市，也有廣袤的農田。該縣的西半部點綴著旅遊勝地箱根以及富士山山麓。



夕陽映照下的東京灣沿岸川崎工業區（PIXTA）

神奈川縣工業發達，尤其是東京灣沿岸的京濱工業區聚集著大量工業企業。它還是日本資訊產業和醫藥產業研發中心之一，包括富士通、日產、索尼、武田製藥等很多全球性大企業都落戶在這裡。神奈川縣的農業產值相對較低，但得益於其漫長的海岸線，這裡的漁業非常發達，其中三浦半島的三崎港是日本一大鮪魚捕撈基地。



鐮倉大佛。1192年至1333年，這座城市一直是鐮倉幕府的所在地（PIXTA）

神奈川縣漫長的海岸線吸引著大量遊客，他們在這裡享受沙灘、陽光和海風。湘南地區是廣受東京居民歡迎的度假勝地，這裡聞名遐邇的旅遊景點包括江之島、日本封建時代古都鐮倉以及衝浪勝地茅崎。該縣西部則以小田原城、箱根的群山、湖泊和溫泉而著稱。



神奈川縣的官方吉祥物「神奈川金太郎」以日本民間傳說中的人物金太郎為原型。相傳，金太郎天生神力，勇敢無畏，在箱根附近的足柄山上長大（©神奈川縣「神奈川金太郎」#41）

當地名人

小泉純一郎（1942年- ），日本政治家。他曾於2001年至2006年擔任日本首相。

豬木寬至（1943-2022年），又名安東尼奧·豬木，日本傳奇職業摔角選手及摔角運動推廣人，政治家。因1976年挑戰世界拳王穆罕默德·阿里而聞名。

山田和歌（1879-1957年），日本女權主義先鋒、社會改革家。

（原文英文）

標題圖片：橫濱海灣風光（PIXTA）