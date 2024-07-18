Guideto Japan

石川縣地方政府所在地金澤市的兼六園，在「日本三大名園」當中大概是最著名的，能登半島則以其壯觀的海濱風光而聞名。

石川縣位於日本北陸地區，擁有漫長的海岸線。該縣北半部是崎嶇的能登半島，伸入日本海，南半部包括主要城市金澤。金澤市地處平原，歷史上一直是當地的政治中心。東南部地勢逐漸向白山升高。白山是一座海拔2702公尺的休眠火山，也是日本阿爾卑斯山脈西部的最高點。

石川縣概況

創建時間：1872年（歷史上曾先後隸屬於加賀國和能登國）

地方政府所在地：金澤市

人口：113.3萬人（截至2020年10月）

面積：4186平方公里

位於金澤市的兼六園在日本「三大名園」中或許是最為著名的，這裡四季花開，卻各不相同。園內的標誌性景觀琴柱燈籠，因兩腳叉開如同一個撐住古琴的支架而得名。遊客在金澤還可以體驗日本的藝伎和武士文化。能登半島所處的位置相對偏遠，以懸崖、洞穴和礁岩構成的壯觀海岸風光而聞名。

當地著名的景點「白米千枚田」是一大片位於陡峭山坡上的水稻梯田，猶如俯瞰著大海。



日本海沿岸能登半島上的白米千枚田（PIXTA）

誕生於石川縣小松町（現為小松市）並以該地名命名的小松公司，是一家聞名世界的建築和礦山機械設備製造商。如今，機械工業與紡織生產仍是石川縣的支柱產業。在傳統工藝方面，金澤市以其手工製造的金箔和輪島漆器而享譽國內外。



炎炎夏日裡，到訪金澤的遊客享用金箔點綴的冰淇淋（PIXTA）



石川縣官方吉祥物「Hyakuman-san（百萬先生）」以當地的加賀八幡不倒翁娃娃為原型，其名字「百萬」源自加賀藩稻米產量「百萬石」（「石」為古代計量單位，約等於180升）。加賀藩是日本江戶時代（1603–1868年）最大的藩（2013石川縣，Hyakumansan #1005）

當地名人

（原文英文）

標題圖片：金澤市的兼六園，位於畫面右側的是著名的琴柱燈籠（PIXTA）