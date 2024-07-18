石川縣
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石川縣地方政府所在地金澤市的兼六園，在「日本三大名園」當中大概是最著名的，能登半島則以其壯觀的海濱風光而聞名。
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石川縣位於日本北陸地區，擁有漫長的海岸線。該縣北半部是崎嶇的能登半島，伸入日本海，南半部包括主要城市金澤。金澤市地處平原，歷史上一直是當地的政治中心。東南部地勢逐漸向白山升高。白山是一座海拔2702公尺的休眠火山，也是日本阿爾卑斯山脈西部的最高點。
石川縣概況
- 創建時間：1872年（歷史上曾先後隸屬於加賀國和能登國）
- 地方政府所在地：金澤市
- 人口：113.3萬人（截至2020年10月）
- 面積：4186平方公里
位於金澤市的兼六園在日本「三大名園」中或許是最為著名的，這裡四季花開，卻各不相同。園內的標誌性景觀琴柱燈籠，因兩腳叉開如同一個撐住古琴的支架而得名。遊客在金澤還可以體驗日本的藝伎和武士文化。能登半島所處的位置相對偏遠，以懸崖、洞穴和礁岩構成的壯觀海岸風光而聞名。
當地著名的景點「白米千枚田」是一大片位於陡峭山坡上的水稻梯田，猶如俯瞰著大海。
誕生於石川縣小松町（現為小松市）並以該地名命名的小松公司，是一家聞名世界的建築和礦山機械設備製造商。如今，機械工業與紡織生產仍是石川縣的支柱產業。在傳統工藝方面，金澤市以其手工製造的金箔和輪島漆器而享譽國內外。
當地名人
- 鈴木大拙（1870–1966年），日本思想家，為禪宗地全球推廣做出了重大貢獻。
- 永井豪（1945年– ），日本漫画家。代表作包括《惡魔人》《甜心戰士》《無敵鐵金剛》等。
- 松井秀喜（1974年– ），日本棒球明星，綽號「哥吉拉」，在日本和美國的職業棒球生涯中共擊出500多次全壘打。
（原文英文）
標題圖片：金澤市的兼六園，位於畫面右側的是著名的琴柱燈籠（PIXTA）