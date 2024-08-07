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長野縣因其高海拔而被稱為「日本屋脊」，以冬季運動和野生猴子泡溫泉景觀而聞名。

長野縣位於日本本州內陸中部地區，以日本阿爾卑斯山的山地為主，因此也被稱為「日本屋脊」。由於地勢較高，這裡受颱風和季節性降雨的影響相對較小。長野縣擁有日本離海最遠的地方，距離約115公里。此外，長野縣是與其他都道府縣接壤數量最多的縣，共有8個。

長野縣概況

創建時間：1871年（歷史上曾隸屬於信濃國）

地方政府所在地：長野市

人口：204.8萬人（截至2020年10月）

面積：13562平方公里

中部山嶽國立公園的上高地是徒步旅行的熱門地點，遊客可以沿著小徑或者在附近的山間徒步。在這裡，10月的紅葉尤其引人入勝。地獄谷野猿公苑的獼猴以泡溫泉而聞名，尤其是在下雪的時節，遊客可以觀察它們如何泡澡。妻籠宿曾經是中山道上的一個驛站小鎮，重現了日本江戶時代（1603-1868年）的風貌。

長野縣於1998年舉辦了冬季奧運，賽事在地方政府所在地的長野市及其附近的滑雪場以及全球著名的日本北阿爾卑斯山白馬滑雪區舉行。1997年10月，長野新幹線在冬奧前夕竣工通車。此後，長野縣作為冬季運動勝地，人氣度大幅提高。



地獄谷野猿公苑中正在泡溫泉的「雪猴」（PIXTA）

長野縣是各都道府縣中農民人口最多的縣，也是日本生菜、芹菜、白菜、蘋果等農產品的主要產地。當地特產「信州蕎麥麵」遠近聞名，甚至成為長野縣的代名詞，蕎麥麵館隨處可見。此外，長野縣還以製造顯微鏡、壓力錶和其他機械設備而聞名。



信州蕎麥麵（PIXTA）



長野縣的官方吉祥物「Arukuma」在2019年日本吉祥物大賽上榮獲大獎，這隻綠色的熊最常見的形象是頭戴蘋果造型的帽子，不過帽子的造型有時也會換成其他當地特產（長野縣提供）

當地名人

（原文英文）

標題圖片：長野縣上高地的合羽橋及周邊風光（PIXTA）