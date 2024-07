《蒼鷺與少年》在海外市場大獲成功 宮崎駿動畫電影的魅力在哪裡？

在海外反響更加熱烈

2023年7月,宮崎駿執導的新作《蒼鷺與少年》上映,這部繼《風起》之後時隔10年推出的作品引起了眾多爭議。

有一部分人認為這部作品非常晦澀。的確,《蒼鷺與少年》中有許多沒有明確表達的內容,取決於觀眾如何解讀。然而同時,也有人被它那比以往更加揮灑自如、充滿表現力的手繪動畫和豐富的想像力所吸引。

早在上映之前,這部作品的「不同尋常」就引發了廣泛關注。首先,這部電影沒有集資,製作費由吉卜力工作室全額負擔。這樣便不必為作品設定完成期限,導演一直可以滿意為止。也因為如此,才能產生如此豐富的畫面和多層次的故事。

此外,電影採取的封鎖具體資訊策略也引發了話題。上映前,不僅沒有發布任何預告片、場景照片、劇情簡介和角色介紹,甚至連製作團隊的名單也沒有公開,唯一發布的只有一張影院海報。此舉不僅提高了觀眾的期待,也在電影上映後引發了更熱烈的討論。

另一方面,從票房來看,截至2024年5月12日(根據日本票房通信社統計),《蒼鷺與少年》票房收入為93.3億日圓,未能延續自1997年《魔法公主》以來每部作品均破百億日圓的紀錄。

然而,與日本國內相比,這部電影在海外掀起了前所未有的熱潮。2023年12月,該作在北美以《The Boy and the Heron(男孩與蒼鷺)》為題上映後,很快就登上了週末票房排行榜榜首。在美國,外國電影登頂是非常罕見的。截至2024年4月30日(根據Box Office Mojo統計),最終票房為4679萬美元,是先前在北美上映的吉卜力電影中票房最高的《借物少女艾莉緹》(2012年《The Secret World of Arrietty》,宮崎駿擔任策劃、編劇)的2.5倍。

2024年4月3日,該作在中國上映,截至同月月底,票房已達7.7億人民幣(貓眼電影統計),創下吉卜力作品在中國的最高票房記錄,也是在中國上映的日本電影中史上票房第2高的作品。在日本以外的大多數地區,《蒼鷺與少年》都成為了宮崎駿迄今最熱門的電影。

而且,該作也收穫了極高的好評。2024年2月,在美國第81屆金球獎上,它成為首部獲得最佳動畫電影的外國電影,3月又獲得了奧斯卡最佳長篇動畫獎。此外,5月的坎城國際影展也表彰了宮崎駿和已故的高畑勳等人的功績,向吉卜力工作室授予了榮譽金棕櫚獎。這顯然有《蒼鷺與少年》上映的原因。如今,宮崎駿和吉卜力工作室在世界電影界登上了新的高峰。