麵包超人的誕生，源自80年前的戰爭體驗：柳瀨嵩想表達的「活著的喜悅」

NHK的晨間劇《紅豆麵包》將於2025年4月開始播出。主角的原型是畫出人氣漫畫《麵包超人》的柳瀨嵩先生和他的妻子暢小姐（皆已故）。但其實沒有多少人知道，這個在孩童間大受歡迎的角色，誕生的背景源自於悲傷的戰爭經驗。柳瀨先生請撰寫傳記的作家中野晴行先生，寫出他蘊藏在幽默之中，對和平的想法。

原點是「沒東西吃」的痛苦與難堪 柳瀨先生生於1919年的高知縣。父親是報社的特派員，在他小時候，家人留在東京，父親一人客死上海。後來母親再婚，他和小兩歲的弟弟千尋被在高知縣開業當醫生的叔父收養。柳瀨先生很會畫畫，後來上京學習設計，進入東京高等工藝學校（現在的千葉大學工學院）就讀，畢業後任職於東京都內的製藥公司公關部。 1941年，他22歲受到軍隊召集，被發配到以舊小倉市（現在的北九州市）為據點的舊日軍部隊。當時中日戰爭已經陷入困境，日本在12月進行珍珠港攻擊，與美英等同盟國展開太平洋戰爭。1943年，他被送到中國福州，從事暗號解讀以及呼籲當地居民給予協助的宣傳活動。他自製圖畫劇場，以「中日是孿生兄弟」等呼籲兩國必須同心協力、融洽相處的主題，周遊附近的村莊。 即將終戰前，在他前往上海的途中，整隊人馬受到中國軍奇襲。炸彈近距離爆炸，子彈擦過他的耳朵。在日本和中國的士兵一個接著一個死去的情況下，他九死一生活下來，並打從心底「厭惡戰爭」。後來，他在上海感染瘧疾，持續了好幾天40度以上的高燒。為了因應糧食不足與緊急儲備，食物只有早晚配給的水稀飯，甚至吃雜草止餓。因此深深感受到沒東西吃有多麼痛苦、難堪。

終戰之後，在上海成為美國海軍俘虜的日本人。柳瀨先生這時候滯留在離上海不遠的設施，1945年9月（Photo12 / UIG / Getty Images） 他在中國迎接戰爭結束。他如此回顧1945年當時的情況： 「我當時的想法是，戰敗國的軍隊真是落魄啊。我的長官原本是個囂張跋扈的人，結果他被奪去襟章後，就只是個普通的鄉下大叔了。沒權也沒勢。（中略）檢查結束後，我們分成好幾個組別，然後登上LCS（沿岸海域戰鬥艦）。每個人都由持槍的美國兵看管。」（出自《我最討厭戰爭》）

邂逅在高知的編輯部 戰後，柳瀨先生在當地報社高知報社的月刊誌編輯部工作，並在職場邂逅暢小姐。他被暢小姐開朗的個性、乾脆的行事作風，以及不會扭曲信念的特質吸引。1947年，暢小姐因為工作到東京，他便追著暢小姐的腳步回到東京，並且求婚。東京當時還留著戰爭時的爆炸痕跡，而且糧食短缺。因此，他們沒有舉行結婚典禮，只去登記結婚，借住在熟人家裡的一個房間，開始新婚生活。 柳瀨先生從此在百貨店「三越」的公關部門工作，並開始向報章雜誌投稿漫畫作品。等漫畫的工作增加，他便在1953年自立門戶。暢小姐也在背後支持他，說：「要是失敗，就由我來養你。」他也很能幹，做舞臺美術、作詞、上電視、動畫電影的角色設定、雜誌總編等，旁人都說，「走投無路就找柳瀨先生」，但他卻很煩惱自己沒有代表作。 大人不看好…卻受孩子歡迎 現在這個外型的麵包超人首次登場是在1973年。出版社福祿貝爾館的幼兒雜誌《月刊幼稚園故事繪本》中，刊載了作品《麵包超人》。 然而，這個紅豆麵包造型的英雄的啟航卻不能說是一帆風順。拿臉給人吃的設定招來大人的批判。幼稚園老師和教育評論家都批評這個故事「太殘酷」、「很無聊」，連責任編輯也說：「這種書下不為例。」 大人覺得有疑慮，但另一方面，孩子們卻逐漸發現這個故事的魅力。麵包超人不只是一個能力很強的英雄，他還會溫柔地分享喜悅。這個真正的英雄抓住了孩子們純真的心。當柳瀨先生聽到常去的相機店店長說：「孩子每晚都吵著要他唸《麵包超人》的故事。」他實在訝異不已。

福祿貝爾館出版的麵包超人系列繪本。（nippon.com編輯部攝影） 這個故事的人氣就這麼一點一點傳開，並在1975年出版續篇《衝啊！麵包超人》。歷經一段曲折後，動畫就在1983年於首都圈電視臺開始播出。當時是在收視率有2%就算很好的下午5點時段播出，負責的導播也說：「不要太期待收視率。」然而，節目一播出，便創下7%的收視率，變成當紅節目，播出地區也擴大到全國。這個時候，柳瀨先生已經69歲。 這是柳瀨先生歷經千辛萬苦才抓住的代表作。是他在戰爭中體會到的辛酸、戰後邂逅的人際關係，以及工作經歷的累積，才開花結果的收穫。