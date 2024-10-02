「玄關」是家的結界！進屋先脫鞋，以防帶入汙垢

根植於氣候風土的日本住宅特色

日本人習慣在住宅、旅館、寺院的入口以及餐飲店的榻榻米房間等場所脫鞋，如今這已經是世人皆知的了。直接坐在地板上吃飯，將被褥鋪在地上睡覺，這使得嚴禁穿鞋入內的習慣自古就深植于日本人心中。

其他國家也有在室內脫鞋的習慣。不過，設有名曰「玄關土間」或「三和土」的專用脫鞋空間，且與室內通過高低差分隔開來，這可以說是日本住宅的一大特色。

玄關各部分的名稱

住宅的玄關（PIXTA） 玄關土間／三和土：穿脫鞋子的門口下沉區，多為混凝土、泥灰或地磚地面。 入室門檻：通過高低差將「家裡」與「屋外」劃分開來的臺階部分。進出房間時可以坐在這裡穿脫鞋，還具有防止汙垢灰塵進入室內的作用。 式台／敷台：入室門檻較高時附加的臺階 玄關內廳：室內地板區，來客在這裡換拖鞋。

日本夏季濕熱、冬季乾燥，自古房屋就以防潮性能好的木結構為主。為了避免地板底部木材因受潮而腐爛，通常會把房屋地板加高，因此就形成了玄關處的高低差。這個臺階被稱為「入室門檻」，通常使用的是飾面薄板。

即使是結構上不需要抬高地板的公寓樓，入戶玄關處仍然設有作為脫鞋區的「入室門檻」，這可以說是體現了日本人「不想將汙垢帶入家中」的潔淨意識。與神社的鳥居類似，入戶玄關也像是心理上的結界。

如果與訪客的關係沒有那麼熟，或者只是短暫來訪，通常主人會在玄關接待客人。因此，玄關也是一個簡易的接待間，有些家庭會在牆上或鞋櫃上用繪畫、照片或花卉等進行裝飾。



鞋櫃兼具裝飾櫃（PIXTA）