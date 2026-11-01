野生蕈菇在秋季迎來盛產期。然而，每年也總會出現因誤將毒菇當成食用菇採摘，進而引發食物中毒的案例。

根據厚生勞動省統計，2016年至2025年的10年間，因毒菇引發的食物中毒事件共發生215起。出現身體不適的患者達548人，亦造成5人死亡。

半數以上因「月夜蕈」引起中毒

食物中毒事件多集中於採菇旺季的10月。其中絕大多數是由當地居民或登山健行者採摘，但過去也曾發生過野生菇直售攤位混入毒菇的案例。該省（厚勞省）與農林水產省呼籲民眾徹底落實：「無法確定為食用菇者，不採、不吃、不賣、不送人。」

在食物中毒案例中，最常見的是誤將毒菇「月夜蕈（日本月夜菌）」當成平菇（蠔菇）、晚生口蘑（ムキタケ）或香菇食用。從患者人數來看，占了整體的50%以上。其次是與本占地菇等相似的毒菇「草綠粉褶蕈」，以及與香菇等相似的毒菇「柿色口蘑」所造成的危害亦相當普遍。

食用月夜蕈後，約30分鐘至1小時內會出現嘔吐、腹瀉、腹痛等中毒症狀。草綠粉褶蕈則在食用後約20分鐘至1小時內引發類似的中毒症狀，此外還可見瞳孔收縮、出汗等反應。

農林水產省的網路雜誌《aff》過期刊物（2021年10月號）曾以「真的安全嗎？ STOP毒菇」為題，刊登了10種毒菇的照片。