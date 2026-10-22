秋に旬を迎えるのが、野山に自生するキノコ。しかし、食用キノコと誤って毒キノコを採取し、食中毒を起こす事例も毎年出ている。

厚生労働省によると、2016年から25年の10年間で、毒キノコによる食中毒事件は215件発生。具合の悪くなった患者は548人に上り、死者も5人出ている。

半数以上がツキヨタケで中毒に

食中毒の発生は、キノコ採りのシーズンとなる10月に集中。大半が地元の人やハイカーによって採られたキノコによるものだが、過去には野生キノコの直売所に毒キノコが混入していたケースもある。同省や農林水産省は「食用のキノコだと確実に判断できないキノコは、採らない、食べない、売らない、人にあげないを徹底してほしい」と呼び掛けている。

食中毒で最も多いのが、毒キノコの「ツキヨタケ」をヒラタケやムキタケ、シイタケと間違えて食べるケース。患者数でみると、全体の50％以上を占めている。次いで、ホンシメジなどに似ている毒キノコ「クサウラベニタケ」、シイタケなどに似ている毒キノコの「カキシメジ」による被害が多い。

ツキヨタケは、食べてから30分から1時間程度で嘔吐（おうと）、下痢、腹痛などの中毒症状が現れる。クサウラベニタケは食後20分から1時間程度で同様の中毒症状が起きるほか、瞳孔の収縮、発汗などの症状もみられる。

農林水産省のWebマガジン「aff（あふ）」のバックナンバー（2021年10月号）は「本当に安全？ STOP毒キノコ」のタイトルで、10種類の毒キノコの写真を掲載している。