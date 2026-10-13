水道水そのまま派が多いのは長野、東北。アルプスや奥羽山脈の山の恵みで水がおいしいから？

手軽で清潔ペットボトル

パナソニックが全国47都道府県各100人ずつ計4700人を対象に今年4月に実施した「水に関する意識と生活実態」調査で、日常的に飲んでいる水は「ペットボトル」44.0%が最も多かった。ペットボトルの水を飲む理由としては「手軽」54.9%が圧倒的に多く、「清潔」「おいしい」が続いた。

日常的に飲んでいる水の2番手は「水道水（そのまま）」35.8%。浄水器を通した水道水やウオーターサーバーを大きく上回った。日本では厳しい水質管理が行き届いた水道水に対する信頼が高く、日常的な飲料水として広く利用されている。

都道府県別で「水道水（そのまま）」を選ぶ割合が多かったのは長野（66%）、山形（56%）、福島（55%）、青森（53%）、岩手（52%）と続き、東日本で多い傾向となった。

一方、「水道水をそのまま飲むことに抵抗感がある」としたのは沖縄（69％）、長崎（61％）、福岡・埼玉（60％）など西日本が多い。

水道水をそのまま飲むことに抵抗感がある理由としては「カルキ臭や味」を挙げる人が64.3%と最も多く、「住宅の給水管や貯水槽の衛生面」「PFAS=有機フッ素化合物などの有害物質」などを気にする人もいた。

【資料】

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