代代木（JY18）：源自於世代相傳之木的地名，戰國時代就已存在？

山手線「站名」故事

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要樞紐，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第十回要介紹代代木車站——車站名稱承繼自戰國時代便已存在且充滿歷史氛圍的地名。標題中的（JY18）是JR東日本線的車站編號。

甲武鐵道與日本鐵道相繼鋪設鐵路⋯ 代代木車站於1906（明治39）年9月23日正式營運，但開通前後經歷了一段複雜過程。 早在1885（明治18）年，舊國鐵前身的日本鐵道公司（當初為民營）便已完成品川至赤羽路段的鐵軌鋪設。後來，甲武鐵道（中央線前身）牛込至新宿路段於1894（明治27）年開通。然而，無論是日本鐵道或甲武鐵道，皆僅完成鐵路架設，並未於代代木設立車站。 直到1906年9月23日，甲武鐵道終於設立了車站。再過3年的1909年，山手線才開始停靠代代木車站。 當時的山手線月台設置在現今山手線貨物運輸路線上（品川經新宿往田端之並排雙軌路段，主要提供埼京線和湘南新宿線運行），而中央線的月台則設置於山手線月台上方。直到1924（大正13）年，才改建成現在方便兩線互相轉乘的月台（《環遊山手線》交通新聞社）。