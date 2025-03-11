代代木（JY18）：源自於世代相傳之木的地名，戰國時代就已存在？歷史 社會 文化 生活 觀光旅遊
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甲武鐵道與日本鐵道相繼鋪設鐵路⋯
代代木車站於1906（明治39）年9月23日正式營運，但開通前後經歷了一段複雜過程。
早在1885（明治18）年，舊國鐵前身的日本鐵道公司（當初為民營）便已完成品川至赤羽路段的鐵軌鋪設。後來，甲武鐵道（中央線前身）牛込至新宿路段於1894（明治27）年開通。然而，無論是日本鐵道或甲武鐵道，皆僅完成鐵路架設，並未於代代木設立車站。
直到1906年9月23日，甲武鐵道終於設立了車站。再過3年的1909年，山手線才開始停靠代代木車站。
當時的山手線月台設置在現今山手線貨物運輸路線上（品川經新宿往田端之並排雙軌路段，主要提供埼京線和湘南新宿線運行），而中央線的月台則設置於山手線月台上方。直到1924（大正13）年，才改建成現在方便兩線互相轉乘的月台（《環遊山手線》交通新聞社）。
代代木的地名是「代代相傳之木」？
代代木的地名由來說法有二（《東京地名由來辭典》東京堂出版）。
「刺槐木」説
由於當地居民代代從事刺槐栽培，因此這一帶種有許多刺槐樹。刺槐屬豆科落葉喬木，每年10至11月會結出長約20至30公分的豆莢。豆莢中的種子有化痰的功效。而豆莢殼含有一種天然的界面活性劑皂苷， 煮過後會起泡，可替代洗衣皂使用。
「冷杉木」説
江戶時代，此處曾是彥根藩井伊家的次要宅邸，種有一顆巨大的冷杉老樹。天保年間（1830～1844年）發行的地方刊物《江戶名所圖會》中記載這棵樹是「代代相傳的保佑樹」。據說把三匹馬用鞍繩繫在一起，牽到樹的另一側去，將完全看不見馬匹們身影，冷杉樹的巨大不言而喻。幕末時期，井伊家家臣甚至會爬上樹，監視那些品川海岸的外國船隻。雖然冷杉巨木在進入明治時代後逐漸枯萎，然而根據《新修澀谷區史》（澀谷區）記載，這棵巨木巍然屹立至第二次世界大戰結束前。
兩種說法的關鍵字都是「木」，並且共通點強調「代代相傳」，蘊含著重視珍惜的意味。由此衍生出「代代木」之名，整體而言，解釋是合理的。
也有人認為原本發音是「良木（yoiki）」，隨著語言演變而成了「代代（yoyo）木」。
不過，至今仍未有明確定論。地名研究學家金子勤表示，有鑒於二者著眼點不同（前者著重大範圍的土地特徵、後者著重特定的單棵樹木），他認為「刺槐木」說法的可信度較高。（《東京23區地名由來》幻冬舍）
事實上，在寬政年間（1789～1801）所編纂的大名與旗本武士的系譜《寬政重修諸家譜》中，已出現「代代木」這個地名。系譜記述1591（天正19）年，德川二代將軍秀忠的乳母初台局獲將軍賞賜代代木村200石，若記述屬實，那麼這個地名在戰國時代便已存在。
而相傳井伊家於1640（寬永17）年獲得這片土地賞賜，作為其次要宅邸，因此，以「冷杉木」為代代木地名由來一說，更像是後世創作的故事。
這塊荒郊野地根本沒人想過能成為車站名
回到代代木車站開業當時的情況。
雖然山手線看起來是平坦的，但其實它行駛的路段充滿高低起伏的地形，其中代代木車站海拔38.7公尺，以「山手線最高點」而廣為人知。
自江戶時代起，陸續有大名與旗本武士的宅邸座落於這片高地。熊本藩主加藤家的大名宅邸便是其中代表，位於明治神宮境內北側。而傳説由初代藩主加藤清正所挖掘的「清正井」，現今也仍然有泉水湧出（關於清正掘井的說法，僅僅只是民間傳說）。
在加藤家領地遭充公後，這片土地被賜予前面提到的井伊家，並作為井伊家的次要宅邸一直使用到幕末。
代代木村與其周邊的澀谷村、原宿村，過去主要種植米、麥、蕎麥、茄子、白蘿蔔、紅蘿蔔等作物，並出貨到日本橋等各地市場。農業食品技術綜合研究中心（農研機構）的公開資料庫「歷史農業環境檢索系統」內，記載了明治初期的地圖，將這一帶標記為農田，顯示出當時這一區為農村，與現今景象大相徑庭。
代代木車站所在地的正式地名為「豐多摩郡千駄谷村大字千駄谷字新田」，代代木村位於車站的西南方，距離較遠。當時應該命名為「千駄谷」車站比較合適。
然而，甲武鐵道已在1904（明治37）年8月正式啟用「千駄谷車站」之名，此即現今的JR中央本線千駄谷站。因此，不得已只好將車站命名為「代代木」，在此之前，代代木這塊荒郊野地根本沒人想過有一天能成為車站名稱。
「代代木」這個名稱到戰後才開始為人熟知，這是因為「代代木補習學校」的響亮名號功不可沒。該校創立於1957（昭和32）年，也因此讓代代木成為家喻戶曉的地名。1970（昭和45）年，千駄谷一部分土地被劃分出來，將車站西口的町名改為代代木一丁目（《站名學入門》中公新書出版），而代代木補習學校總部等主要建築過去也曾座落於代代木一丁目一帶。
如今，代代木地區涵蓋了一至五丁目，三丁目延伸到距離車站一公里的甲州街道，沿途也有文化服裝學校和文化學園大學等教育機構。如今的代代木儼然成為「學生聚集的街區」。
江戶時代報時的「時之鐘」
以下介紹兩個景點，皆為神社及寺廟。
第一個要介紹鎮守代代木的代代木八幡宮，它位於車站西北方1.9公里處。從「八幡」之名可知供奉神祇為應神天皇，根據宮社沿革記載，這座八幡宮創建於1212（建曆2）年，時值鎌倉時代。鎌倉幕府第二代將軍源賴家（賴朝之子）在伊豆修善寺遭暗殺後，傳聞他的親信藏匿於此，並自鶴岡八幡宮請來神祇，創建了代代木八幡宮。只不過創建當時，此處地名是否為「代代木」仍未明確。
代代木八幡宮的倉庫內保存著一幅描繪宮社創建緣由的大型繪馬「代代木八幡宮緣起繪」，為1841（天保12）年供奉給宮社的畫作。畫作並未公開展示，但社務所表示，可以事先透過電話預約見學時間，即可入內參觀。此外，境內這對狛犬石雕自1785（天明5）年供奉至今，歷史悠久更甚大繪馬。
另一個是天龍寺，從明治通往北走，寺廟就位於甲州街道交叉口前。距離車站約700公尺，步行約10分鐘可達。
天龍寺原本是位於靜岡縣掛川市的寺院，為德川家康側室、第二代將軍秀忠之母西鄉局的父親的菩提寺。據聞隨著家康進入江戶，這座寺廟便一同搬遷至現址。
天龍寺的重點是「時之鐘」。在沒有手錶的江戶時代，這座鐘身負報時的重責大任。江戶地區共有九個鐘，會依序擊響報時。天龍寺為第九個，亦即最後一個敲響的鐘聲。
天龍寺靠近內藤新宿的宿場。這裡曾是繁華熱鬧的紅燈區，許多男子流連到清晨仍捨不得離開。天龍寺的大鐘會在清晨6點前幾分鐘敲響報時，告訴這些人「該回去了」，也因此有「趕人鐘」或「驅逐鐘」之稱。
這座知名大鐘現今仍健在，並於每年12月31日大晦日（除夕夜）敲響美麗的除夕夜鐘聲，除去過去煩惱，迎接新的一年。
【關於代代木車站】
- 正式營運日：1906（明治39）年9月23日（當時為甲武鐵道管轄車站，於1909（明治42）年12月16日正式納入山手線）
- 每日平均乘客數：5萬1096人（在30個車站中排名第23位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線： 都營大江戶線、JR中央本線
【參考文獻】
- 《環遊山手線》DJ鐵路悠遊編輯部，交通新聞社
- 《東京地名由來辭典》竹內誠編，東京堂出版
- 《新修澀谷區史》澀谷區
- 《東京23區地名由來》金子勤，幻冬舍
- 《站名學入門》今尾惠介，中公新書出版
標題圖片：昭和30年代後期的代代木車站（鐵道博物館藏）