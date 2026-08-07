近來，JR東日本的「Luna Azul」、JR東海的「東海道Lumière Express」，以及其他夜間運行的新列車等相關消息接連傳出。昔日馳騁全日本的寢臺特急「藍色列車」早已消逝於歷史舞台，近年日本夜行列車的主流，已然轉為提供高級精緻服務的郵輪式列車。在此背景之下，票價親民且輕鬆愜意的夜行列車能否重現江湖？

藍色列車消逝之後，豪華郵輪式列車成為主流

在新幹線路網、高速公路與國內航空尚未如今日普及的年代，夜行列車曾是長距離移動的重要交通工具。1958年登場的寢臺特急「Blue Train」，湛藍車身塗裝，冷暖空調完備，成為便利舒適的移動方式而廣受歡迎。全盛時期的1975年，日本全國每日運行的定期列車接近40個往返班次。

但在同一年，新幹線通車路線延伸至博多，加上當時日本國鐵接連調漲票價與特急、寢臺列車等費用，逐漸流失乘客。1987年JR成立之後，「北斗星」、「TWILIGHT EXPRESS」、「仙后座」等高級型態的列車雖然曾風靡一時，但是隨著高速巴士的崛起，以及原本由國鐵統一管理的運行業務，因跨越JR各公司管轄而日趨複雜，藍色列車的班次逐步縮減，最終在2015年隨著「北斗星」停駛而走入歷史。目前仍維持定期運行的寢臺特急，僅剩下連接東京與四國、山陰地區的「Sunrise瀨戶號」及「Sunrise出雲號」（每日各1個往返班次，兩列車在「東京─岡山」區間為併結運行）。

至於夜間運行的不定期列車，則有「九州七星」（JR九州）、「TRAIN SUITE四季島」（JR東日本）、「TWILIGHT EXPRESS瑞風」（JR西日本），以及毋須另付寢臺費用的「WEST EXPRESS銀河」（JR西日本）。除了「Sunrise」系列與「銀河」之外，其餘3款列車每晚每人的費用約為30萬至100萬日圓，足見當今日本國內的夜行列車，豪華郵輪式列車已成為主流。