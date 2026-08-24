根據國土交通省近日公布的調查結果，2025年度東京圈的鐵路擁擠率上升了4個百分點。然而，與疫情前相比，仍停留在較低水準。

據該省表示，早晨尖峰時段的平均擁擠率分別為：東京圈143%（較前一年增加4個百分點）、大阪圈117%（較前一年增加1個百分點）、名古屋圈126%（持平無增減）。在2020年度因疫情影響而大幅下降後，2021年度大致持平，自2022年度起呈現上升趨勢。

下圖為顯示東京圈（主要31個區間）擁擠率與輸送力走勢的圖表。疫情前的1990年代擁擠率落於160%左右區間，但目前則比當時低了20個百分點左右。

所謂143%的擁擠率，約為定員乘車（能坐在座位上、握住拉環或抓住車門附近立柱的狀態）增加約4成，屬於鄰近乘客之間肩膀幾乎不會碰觸到的水準。

日比谷線、埼京線、總武線快速等突破160%

下圖顯示了東京圈過去晨間尖峰時段極為擁擠的主要區間及其擁擠率走勢。

2025年度的擁擠率雖然較前一年增加3個百分點至10個百分點，但與疫情以前相比，仍處於相當低的水準。均大幅下降。

公布的數據中，擁擠率第一高（最為擁擠）的是日暮里・舍人線（東京都新交通系統）的赤土小學前～西日暮里區間，達176%（較前一年減少1個百分點）。其次為西日本鐵道貝塚線的名島～貝塚區間169%（較前一年增加5個百分點）、JR埼京線的板橋～池袋區間167%（較前一年增加4個百分點）、東京地下鐵日比谷線的三之輪～入谷區間163%、同地下鐵東西線的木場～門前仲町區間160%、JR總武線快速的新小岩～錦絲町區間160%等。在受限於設備條件等因素而難以擴充輸運能力的路線上，亦有擁擠率居高不下的情況。

【資料】

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