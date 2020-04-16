【賞櫻名勝百選】宮城 白石川堤／船岡城址公園

賞櫻名勝百選

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宮城縣大河原町至柴田町的白石川堤防旁，栽種著成排的櫻花樹，另有「一目千本櫻」之美稱，以藏王連峰皚皚殘雪為背景，成排櫻花爭芳奪艷絢爛迷人。而在船岡城址公園的高台上，可將「一目千本櫻」的美景盡收眼底，此處也一併被列為賞櫻名勝百選地。

宮城縣 白石川堤／船岡城址公園

櫻花種類： 染井吉野櫻

染井吉野櫻 數量： 白石川堤 大約1,200棵、船岡城址公園 大約1,000棵

白石川堤 大約1,200棵、船岡城址公園 大約1,000棵 歷年賞花佳期： 4月上旬至中旬

4月上旬至中旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 宮城縣柴田郡柴田町大字船岡館山（船岡城址公園）

宮城縣柴田郡柴田町大字船岡館山（船岡城址公園） 官網： 柴田町觀光物產協會

從船岡城址公園的山頂上，可眺望藏王的層疊山巒，並將白石川堤的千本櫻一覽無遺。亦可搭乘路程約305公尺長的單軌電車開往山頂，盛開時如同穿越在櫻花隧道般，別有風情。

此外，最近另修建了連結船岡城址公園和白石川堤的「柴田千櫻橋」，成為新的賞櫻景點，遊客往來絡繹不絕。

賞花路上的觀光景點

標題圖片：一般社團法人柴田町觀光物產協會提供