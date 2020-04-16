賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】宮城 白石川堤／船岡城址公園

觀光旅遊

宮城縣大河原町至柴田町的白石川堤防旁，栽種著成排的櫻花樹，另有「一目千本櫻」之美稱，以藏王連峰皚皚殘雪為背景，成排櫻花爭芳奪艷絢爛迷人。而在船岡城址公園的高台上，可將「一目千本櫻」的美景盡收眼底，此處也一併被列為賞櫻名勝百選地。
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宮城縣 白石川堤／船岡城址公園

  • 櫻花種類：染井吉野櫻
  • 數量：白石川堤 大約1,200棵、船岡城址公園 大約1,000棵
  • 歷年賞花佳期：4月上旬至中旬
  • 開園時間：全日開放
  • 門票：免費
  • 地址：宮城縣柴田郡柴田町大字船岡館山（船岡城址公園）
  • 官網：柴田町觀光物產協會

從船岡城址公園的山頂上，可眺望藏王的層疊山巒，並將白石川堤的千本櫻一覽無遺。亦可搭乘路程約305公尺長的單軌電車開往山頂，盛開時如同穿越在櫻花隧道般，別有風情。

此外，最近另修建了連結船岡城址公園和白石川堤的「柴田千櫻橋」，成為新的賞櫻景點，遊客往來絡繹不絕。

賞花路上的觀光景點

標題圖片：一般社團法人柴田町觀光物產協會提供

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