【賞櫻名勝百選】福島 霞城公園（二本松城址）

賞櫻名勝百選

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霞城是江戶時代二本松藩主居住的城堡，有人說因為盛開的櫻花如同彩霞一般耀眼，而將之取名為「霞城」。當櫻花滿開時，以染井吉野櫻為主，整個公園被鮮花簇擁，淹沒在一片花海中，景色相當迷人。

福島縣 霞城公園（二本松城址）

櫻花種類： 染井吉野櫻、山櫻等

染井吉野櫻、山櫻等 數量： 大約2,500棵

大約2,500棵 歷年賞花佳期： 4月上旬至5月上旬

4月上旬至5月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費（秋季舉辦的「二本松菊花人形」為收費活動）

免費（秋季舉辦的「二本松菊花人形」為收費活動） 地址： 福島縣二本松市郭內３丁目

福島縣二本松市郭內３丁目 官網： 二本松市觀光聯盟

霞城公園在櫻花盛開時，會舉辦櫻花祭活動，並於夜間點亮照明燈，供民眾觀賞夜櫻。

公園春季是賞櫻名勝，而秋季鮮豔的菊花和火紅的紅葉也吸引眾多遊客前來，同時亦舉辦「二本松菊花人形」展覽活動。

霞城公園入口處有座「二本松少年隊」群像，是為了紀念1868年在戊辰戰爭中陣亡的十幾歲的少年們。當時二本松藩追隨了幕府軍，趁主力部隊離開時，新政府軍前來偷襲，少年們奮勇參戰，堅守城堡，13至17歲的14名少年不幸戰死。他們的故事與會津的白虎隊一樣膾炙人口，同樣地向後世展示了戊辰戰爭的悲劇故事。

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標題圖片：二本松市觀光聯盟提供