【賞櫻名勝百選】福島 三春瀧櫻
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三春町內約有一萬棵櫻花樹，其中枝垂櫻大約佔了2,000棵。知名的「瀧櫻」樹齡推算超過一千年，是1922年首次指定為國家天然紀念物的櫻花樹，亦為日本三大櫻花樹之一的名樹。
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福島縣 三春瀧櫻
- 櫻花種類：枝垂櫻等
- 數量：大約10,000棵
- 歷年賞花佳期：4月中旬
- 開園時間：從6:00至18:00（點燈期間最終入場時間為20:30）
- 門票：賞櫻票300日元（僅限於賞花期間。中學生以下免費）
- 地址：福島縣田村郡三春町大字瀧字櫻久保地內
- 官網：三春街道建設公社／三春觀光協會
「瀧櫻」四面伸展的枝頭，盛開著無數淺紅色的小朵櫻花，據說是因其外形有如飛流直落的瀑布而得名。除了「瀧櫻」以外，三春町內尚有樹齡超過100年的枝垂櫻70棵。另有御城坂枝垂櫻、福聚寺櫻、櫻谷枝垂櫻、法華寺櫻、光岩寺櫻、高乾院之櫻、八十內家紋櫻、常樂院櫻等具代表性的枝垂櫻，推薦各位可以邊走訪町內名勝邊觀賞各種櫻花，情趣盎然，百聞不如一見。
本景點更加詳細內容如下
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標題圖片：株式會社三春街道建設公社提供