賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】福島 三春瀧櫻

Guideto Japan

三春町內約有一萬棵櫻花樹，其中枝垂櫻大約佔了2,000棵。知名的「瀧櫻」樹齡推算超過一千年，是1922年首次指定為國家天然紀念物的櫻花樹，亦為日本三大櫻花樹之一的名樹。

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