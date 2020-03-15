【賞櫻名勝百選】千葉 泉自然公園
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泉自然公園裡有100多棵染井吉野櫻，是當初建設成田機場時，從宮內廳屬下的總御料牧場所移植至此處。民眾可以在園區內的「賞花廣場」悠閒賞櫻。而四周櫻花樹圍繞的「草原」，也是非常適合全家人野餐或孩子們春遊的好地方。
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千葉縣 泉自然公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、枝垂櫻、山櫻等
- 數量：大約1,500棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放
- 門票：免費
- 地址：千葉市若葉區野呂町108
- 官網：泉自然公園
在泉自然公園裡，巧妙運用了北總台地的起伏地形，一年四季皆可享受不一樣的自然風景、及觀賞眾多的動植物。與春季的櫻花一樣，秋季的紅葉也十分美麗，春天秋天總是聚集非常多人潮，熱鬧無比。此外，自2018年起，亦增加了許多新設施，如修建在樹上行走的驚險體驗活動「千葉之森林大冒險」、可在大自然中享受烤肉樂趣的輕便BBQ、以及一日野營廣場等全新設備。
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標題圖片：千葉市若葉公園綠地事務所提供