賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】千葉 泉自然公園

Guideto Japan

泉自然公園裡有100多棵染井吉野櫻，是當初建設成田機場時，從宮內廳屬下的總御料牧場所移植至此處。民眾可以在園區內的「賞花廣場」悠閒賞櫻。而四周櫻花樹圍繞的「草原」，也是非常適合全家人野餐或孩子們春遊的好地方。

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