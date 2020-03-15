【賞櫻名勝百選】千葉 清水公園
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清水公園是與自然融合在一起的民營公園，正如其標語「與自然交朋友」。園內栽種了大約50種櫻花，數量將近2,000棵。並設置有田徑運動設施、野營和燒烤區、小馬牧場等，供民眾休閒使用。
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千葉縣 清水公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、枝垂櫻等
- 數量：大約2,000棵
- 歷年賞櫻佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放（部分設施：9:00～17:00）
- 門票：免費（部分設施收費）
- 地址：千葉縣野田市清水906
- 官網：清水公園
1894年，醬油釀造業龜甲萬公司初代社長，茂木七郎右衛門的父親茂木柏衛氏，從野田市最古老的寺院金乘院借來了土地，要作為遊樂園設施之用，因此修建了清水公園。時至今日，除了櫻花以外，此處的杜鵑花也是關東地方屈指可數的名勝景點。此外，梅花、牡丹花、紫藤花等大約500多種花卉，於四季爭芳鬥艷，秋天裡滿山的紅葉也十分迷人。
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標題圖片：清水公園提供