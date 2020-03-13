【賞櫻名勝百選】東京 新宿御苑
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1906年在江戶時代大名的宅院遺址上，作為皇室庭園修建了新宿御苑。第二次世界大戰後，將其改建為國民公園。公園裡大約有一萬棵樹，尤其園區內近1,000棵櫻花樹之美，更是眾所周知。
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東京都 新宿御苑
- 櫻花種類：寒緋櫻、染井吉野櫻、八重櫻等
- 數量：大約1,000棵
- 歷年賞花佳期：2月中旬至4月下旬
- 開園時間：3月15日至9月30日9:00～17:30（18:00關閉，不同季節有所不同），10月1日至3月14日9:00～16:00（16:30關閉）
每週一休息
- 門票：入園票 一般500日元（65歲以上及高中生以上的學生250日元※須出示證明）
- 禁止事項：禁止攜帶酒類、禁止使用遊戲器械類（兒童廣場除外）
- 地址：東京都新宿區內藤町11番地
- 官網：環境省 新宿御苑
新宿御苑裡大約有65種櫻花，從2月份開花的寒櫻到4月下旬開花的霞櫻，花開不斷爭奇鬥艷，長時間供人們觀賞。其中里櫻和八重櫻在4月中旬以後盛開，被認為是御苑賞櫻的最佳季節。特別是銀杏櫻自皇室庭園時代觀賞至今，是御苑櫻花的代表性品種。
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標題圖片：環境省新宿御苑管理事務所提供