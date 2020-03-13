賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】東京 新宿御苑

Guideto Japan

1906年在江戶時代大名的宅院遺址上，作為皇室庭園修建了新宿御苑。第二次世界大戰後，將其改建為國民公園。公園裡大約有一萬棵樹，尤其園區內近1,000棵櫻花樹之美，更是眾所周知。

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский