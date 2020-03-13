賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】東京 上野恩賜公園

Guideto Japan

上野恩賜公園是1873年日本首次指定為公園的五家公園之一。自從17世紀創建寬永寺的天海大僧正把櫻花從吉野移栽到這裡以來，此處便成為著名的賞櫻名勝之地。直至今日也仍是日本數一數二的賞花景點。每年都有眾多遊客前來此處一覽櫻花風采，熙熙攘攘熱鬧非凡。

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