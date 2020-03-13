【賞櫻名勝百選】東京 上野恩賜公園
Guideto Japan觀光旅遊
上野恩賜公園是1873年日本首次指定為公園的五家公園之一。自從17世紀創建寬永寺的天海大僧正把櫻花從吉野移栽到這裡以來，此處便成為著名的賞櫻名勝之地。直至今日也仍是日本數一數二的賞花景點。每年都有眾多遊客前來此處一覽櫻花風采，熙熙攘攘熱鬧非凡。
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東京都 上野恩賜公園
- 櫻花種類：寒櫻、染井吉野櫻、關山櫻等
- 數量：大約800棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：5:00～23:00（開園時間以外禁止入內）
- 門票：免費
- 地址：東京都台東區上野公園 池之端三丁目
- 官網：上野恩賜公園
上野公園一帶，直到江戶時代都屬於東叡山寬永寺的地盤，過去曾經是戊辰戰爭的戰場，明治維新後成為官有地。1873年被指定為公園，1924年由宮內省將公園賜給當時的東京市，因此公園名稱中加入「恩賜」兩個字。公園內的國立西洋美術館由著名設計師勒・柯布西耶所設計，是登錄為世界文化遺產的「勒・柯布西耶建築及城市規劃」中的一部分。此外，這裡還有東京國立博物館、國立科學博物館、上野動物園等，是個充滿許多精彩不可錯過的地方。
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標題圖片：一般社團法人 上野觀光聯盟提供