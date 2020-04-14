【賞櫻名勝百選】新潟 村松公園

賞櫻名勝百選

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村松公園裡有將近3,000棵櫻花樹，當它們一齊綻放時，相當炫麗迷人。園內的櫻花有九成為染井吉野櫻。此外，還能觀賞到深粉色的陽光櫻與罕見的穗咲彼岸八重櫻。

新潟縣 村松公園

櫻花種類： 染井吉野櫻、陽光櫻、穗咲彼岸八重櫻等

染井吉野櫻、陽光櫻、穗咲彼岸八重櫻等 數量： 大約3,000棵

大約3,000棵 歷年賞花佳期： 4月中旬

4月中旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費（賞櫻期間停車場為收費制）

免費（賞櫻期間停車場為收費制） 地址： 新潟縣五泉市愛宕甲2631-1

新潟縣五泉市愛宕甲2631-1 官網： 五泉市役所

穗咲彼岸八重櫻據說是在這座公園裡發現的，其花滿枝頭如同稻穗一般，是非常珍貴的櫻花品種。

村松公園建於1906年，是為紀念日俄戰役，具有悠久的歷史。園內的櫻花樹老化及病蟲害嚴重，為了將美麗的櫻花延續給後代，目前正積極採取相關措施以修復櫻花樹。

賞櫻期間會舉行「村松公園櫻花祭」活動，夜間點亮照明燈，可欣賞美麗的夜櫻。園內另設有廣場與遊樂設施等，民眾可以在盛開的櫻花樹下悠閒地觀賞，盡情陶醉在春天的美景中。

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標題圖片：五泉市提供