【賞櫻名勝百選】新潟 大河津分水櫻花並木道

賞櫻名勝百選

Guideto Japan

為了紀念治理信濃川的大河津分水工程竣工，沿著10公里的堤防栽種了成排的染井吉野櫻，十分壯觀。每年4月第三個星期日舉辦「燕櫻祭 分水花魁道中」活動，吸引眾多的觀光遊客前來觀賞，熱鬧非凡。

新潟縣 大河津分水櫻花並木道

櫻花種類： 染井吉野櫻

染井吉野櫻 數量： 大約2,600棵

大約2,600棵 歷年賞花佳期： 4上旬至中旬

4上旬至中旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 新潟縣燕市五千石

新潟縣燕市五千石 官網： 一般社團法人燕市觀光協會

信濃川是日本最長的河流，給流域範圍內的人們的生活帶來巨大恩惠，但此同時，也曾多次氾濫，幾度造成大規模的水災。自1907年起，運用當時技術，開始了耗時約二十年左右的大河津分水工程，疏導上游洪水流入日本海以防止洪災。分水路建成後，越後平原成為日本最大的米鄉。在成排的櫻花樹附近有一座信濃川大河津資料館，裡面展示著關於信濃川的歷史和大河津分水工程相關資料。

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標題圖片：一般社團法人燕市觀光協會提供