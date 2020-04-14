【賞櫻名勝百選】新潟 大河津分水櫻花並木道
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為了紀念治理信濃川的大河津分水工程竣工，沿著10公里的堤防栽種了成排的染井吉野櫻，十分壯觀。每年4月第三個星期日舉辦「燕櫻祭 分水花魁道中」活動，吸引眾多的觀光遊客前來觀賞，熱鬧非凡。
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新潟縣 大河津分水櫻花並木道
- 櫻花種類：染井吉野櫻
- 數量：大約2,600棵
- 歷年賞花佳期：4上旬至中旬
- 開園時間：全日開放
- 門票：免費
- 地址：新潟縣燕市五千石
- 官網：一般社團法人燕市觀光協會
信濃川是日本最長的河流，給流域範圍內的人們的生活帶來巨大恩惠，但此同時，也曾多次氾濫，幾度造成大規模的水災。自1907年起，運用當時技術，開始了耗時約二十年左右的大河津分水工程，疏導上游洪水流入日本海以防止洪災。分水路建成後，越後平原成為日本最大的米鄉。在成排的櫻花樹附近有一座信濃川大河津資料館，裡面展示著關於信濃川的歷史和大河津分水工程相關資料。
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標題圖片：一般社團法人燕市觀光協會提供