賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】京都 御室櫻（仁和寺）

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西元888年創建的仁和寺，被登錄為世界文化遺產。穿入中門即可看到西側的櫻花樹林。御室櫻樹幹低、花期晚，在詩人文中與吉野的櫻花比美，以妝點京都暮春的櫻花備受民眾喜愛。

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