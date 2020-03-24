【賞櫻名勝百選】京都 御室櫻（仁和寺）
Guideto Japan觀光旅遊
西元888年創建的仁和寺，被登錄為世界文化遺產。穿入中門即可看到西側的櫻花樹林。御室櫻樹幹低、花期晚，在詩人文中與吉野的櫻花比美，以妝點京都暮春的櫻花備受民眾喜愛。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
京都 御室櫻（仁和寺）
- 櫻花種類：御室有明櫻、染井吉野櫻、枝垂櫻
- 數量：大約550棵（御室櫻大約有200棵）
- 歷年賞花佳期：4月上旬 - 4月中旬
- 開園時間：8:00～17:30（最終接待17:00）
- 飲食：僅限於五重塔東側九所明神附近可以飲食。禁止攜帶酒類
- 門票：參觀票500日元
- 地址：京都府京都市右京區禦室大內33
- 官網：真言宗御室派總本山仁和寺
仁和寺裡保留著國寶「金堂」，還有重要文物「五重塔」、「御影堂」、「觀音堂」等眾多的歷史性建築。御室櫻也與這些建築同時期栽種。創建當時的本尊「阿彌陀三尊像」被指定為國寶，其它尚有諸多佛畫與工藝品等重要文物，一部分放在靈寶館對外公開展示。
附近的賞櫻景點
賞花路上的觀光景點
標題圖片：總本山 仁和寺提供