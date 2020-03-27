【賞櫻名勝百選】兵庫 夙川河畔綠地

賞櫻名勝百選

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夙川河畔綠地是將整條河規劃為公園休憩地，所開發修建的城市公園。公園全長4公里，以1,200棵染井吉野櫻花樹為主，另栽種許多不同種類的櫻花樹，綿延約2.8公里之長。

兵庫縣 夙川河畔綠地

櫻花種類： 染井吉野櫻、大島櫻、關山櫻等

染井吉野櫻、大島櫻、關山櫻等 數量： 大約1,660棵

大約1,660棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 飲食： 因臨近住宅區，應注意行為舉止

因臨近住宅區，應注意行為舉止 門票： 免費

免費 地址： 兵庫縣西宮市大井手町等

兵庫縣西宮市大井手町等 官網： 西宮市 夙川河畔綠地

櫻花被西宮市選定為市花。該市的植物生產研究中心開發了西宮市原創櫻花品種「西宮權現平櫻」與「夙川舞櫻」，並培育生產樹苗。在夙川河畔綠地，也可以欣賞到這些櫻花樹。

夙川河畔綠地靠近住宅區，因此西宮市要求民眾「賞花時應注意自己的行為舉止」。除了規定應各自帶走垃圾、嚴禁喧嘩等基本要求以外，還制定了禁止夜間賞櫻地區、部分路段單行道、禁止燒烤使用煙火、禁止佔地開宴會等規定。此外尚有一些當地特有的條例，請參考西宮市官網說明。

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標題圖片：西宮市提供