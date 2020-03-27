【賞櫻名勝百選】奈良 郡山城遺址
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郡山城是由戰國武將筒井順慶，於16世紀後半期所興建的城池。雖然天守閣部分已經毀損，但護城河與城牆部分尚保留完整。圍繞著護城河，大約種植了800棵染井吉野櫻等櫻花樹，又有「御殿櫻」之稱。
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奈良縣 郡山城遺址
- 櫻花種類：染井吉野櫻、大島櫻、山櫻等
- 數量：大約800棵
- 歷年賞花佳期：4月上旬
- 開園時間：全日開放
- 門票：免費
- 地址：奈良縣大和郡山市城內町
- 官網：大和郡山市觀光協會
每到郡山城櫻花盛開時節，會舉辦「郡山城祭」活動，有古裝遊行隊伍與夜櫻點燈等各式各樣的活動。從各地前來的大批賞櫻遊客匯聚於此，熙熙攘攘熱鬧非凡。大和郡山市也是日本屈指可數的金魚產地，同時在此舉辦此處特有的金魚品種博覽會及金魚特賣會。「郡山城祭」華麗熱鬧，然堆砌於城牆內的石佛與墓石，其目的則是為了祭奠與城史有緣的先靈們。
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標題圖片：一般社團法人大和郡山市觀光協會提供