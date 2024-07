對中國的投資驟減？中國的外資企業發生了什麼變化？

去年,在中國的歐盟(EU)商會代表發言提到:「自2020年新冠疫情開始以來,沒有一家歐洲企業新進入中國市場。」此言引發廣泛迴響。曾有報導指出,2018至2021年期間,歐盟對中國投資的90%來自以德國汽車相關企業為主的前十大公司。(*4)

此現象並非僅限於歐洲企業。二十年前,日美歐的中小企業為了降低成本,紛紛大舉進軍中國,但如今隨著中國成本上升與中國本地企業競爭力提升,情況已截然不同。據傳,許多外資企業在中國已無法獲利,若非早已撤離,便是正在考慮撤離。

無論是日本、美國還是歐洲,年營業額超過千億美元的全球大型企業與其他企業之間面對中國的態度似乎正趨於兩極化(規模雖小但在特定領域具有極強競爭力的企業除外)。

在美國,全美商會發布報告表示希望與中國維持並發展商業關係,但其核心活躍企業成員也只是少數大型跨國企業。反言之,近來美國國會對於中國的態度轉趨強硬,其中一個可能的原因在於,從數量上來看,絕大多數美國企業已經開始與中國保持距離。

儘管顯示出「對於中國的投資下降80%」之印象,但針對在中國的日本企業所進行的問卷調查裡,卻相反地尚有相當多的企業表示「未來仍將增加投資」(*5),這大概是因爲目前在中國的外資企業多為經過淘汰洗禮後的勝利者。

對於在中國市場裡經過淘汰洗禮的勝利者,若要列舉出3個「頂尖」的產業領域,一般認為是汽車、半導體與金融。關於汽車,無需贅言。據傳去年中國汽車的銷售量已達3000萬輛,即使對於西方汽車製造商而言,中國也是最重要的市場。

此外,儘管日本較為疏遠,但中國占全球半導體需求的三成,可說是最大的市場。大量半導體被用於製造電子產品、家用電器與汽車等商品,隨之銷往世界各地。

金融業可能需要略作解釋。中國過去不太向外資金融機構開放其國內的金融市場,但從2018年左右開始,陸續實施了外資殷殷期盼的一系列監管放寬措施。恰逢美國前總統川普加速針對中國的貿易戰,中國的目的可能是想拉攏華爾街。

當時的中國債券市場利率較高,而股市裡也有許多網路、數位、人工智慧(AI)等高科技領域的優良企業,曾是一個充滿吸引力的市場。華爾街樂於擴大對中國的投資,同時對於可以向富裕階層提供私人銀行服務,亦懷抱期待。

(*4) ^ “Most European investments in China from a few firms, study says” (譯註:「研究指出,歐洲在中國的投資大多來自少數公司」)(彭博社2022年9月15日報導)

(*5) ^ 即使2023年外商直接投資的YoY下降八成,但考慮撤離的企業仍有限(日本貿易振興機構JETRO商業短訊2024年2月21日)