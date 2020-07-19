新冠肺炎疫情蔓延之下，日本接納外國人的政策會否發生變化

日本的應對力和適應力之低暴露無遺

日本曾多次遭受重大自然災害和危機，但最終都成功克服。作為自然災害頻發的國家，日本理應抱有較強的危機感，應對防備工作也做得比較充分。但在這次新冠肺炎疫情之中，政府的應對始終處於被動狀態，只是因循以往的應對方針，在國家治理能力上缺乏有預見性的領導能力之軟弱盡顯無遺。

還有一個因新冠肺炎疫情而顯露出來的重大事實。那就是，日本社會的應對能力和適應能力很低。隨著老齡化和人口減少的加劇，日本社會深陷人才不足難題，凸顯了社會的脆弱性。

作為應對人才不足的具體措施，日本政府2015年提出了「一億總活躍社會」政策，推動老年人和女性就業。結果，現在日本的女性和老年人就業率已達世界前列。而換個角度來看，由於勞動年齡人口幾乎都在工作，可以說日本社會應變力已經變得很低，沒有富餘也沒有後備力量可以依靠。

人口變化對社會應變能力高低有著重大影響。隨著少子老齡化進一步發展，日本人口急劇減少，同時單身家庭則在增多。不單單是青年人不結婚的問題，單身母親、單身父親以及獨居老人增多， 2018年日本戶均人口數已經減至2.44人。尤其是獨居老人，在遇到自然災害時會面臨更大風險。

老年家庭和單身家庭增加，讓社會變得脆弱，而支撐這種社會的一股力量，就是來自外國的人才。日本人口每年減少51萬人，而居留日本的外國人大約以每年20萬人的速度成長。外國人已經發揮了充實日本社會基礎的作用。