疫苗推動疫情平息，「2、3年後」或可控制住疫情

疫苗推動疫情平息，「2、3年後」或可控制住疫情醫療健康 社會
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為什麼打了疫苗之後感染人數還在增多？
——在Delta病毒株逐漸成為主要傳染毒株的背景下，日本又發佈了緊急狀態宣言。請問Delta病毒株的特點是？
Delta病毒株的傳染力高達原始毒株的1.8到2倍左右。我們已經知道，如果是原始毒株，一個病毒進入一個細胞，10小時後會增殖為1000個。這些病毒被釋放後，又會感染1000個周圍的細胞。而如果是Delta病毒株，一個病毒10小時候會變成2000個，然後再增殖2000倍。換言之，相對於20小時後增殖到100萬個的原始病毒，Delta病毒株會激增至400萬個。
或許單個病毒的致病性（引發疾病的能力）沒有太大變化，但數量會大幅增多。比如說，原本能夠擋住1000個進攻的步兵，而一旦增加到2000個，那就擋不住了。病毒攻進「城」來要做壞事，免疫功能敗下陣來，患者就會出現重症化。
——那就是說，Delta病毒株增殖能力強，重症風險也隨之升高吧。
之前沒有被傳染的群體現在也開始發生感染了。比如兒童。由於從小就接種了好幾種疫苗，所以本來自然免疫應該是較強的，但英國已經出現了校內群聚感染。另一方面，越來越多65歲以上的老年人接種了疫苗，不再感染，也不會出現重症化。那麼為什麼疫苗接種工作步步推進，感染人數卻還在成長呢？這並非疫苗沒有效果，而是因為未接種者的感染率在不斷上升。
——除了老年人以外，其他群體的疫苗接種工作進展遲緩，「40到59歲群體的重症化」已經成為一大問題。
（和年輕人相比）免疫力較低的40到59歲人群，此前如果感染原始毒株，也還是可以撐得住的。但傳染性更高的Delta病毒株入侵後，病毒會在短時間內迅速增殖，突破我們免疫力的防守極限。在疫苗供應有限的情況下，如果啟動職場的接種工作，年富力強的40到59歲人群應該可以很快完成疫苗接種。
如何平息和控制住疫情
——您是說這個疫苗會產生效果？
以色列等國的資料顯示，這個疫苗不僅可以降低發病率，還可以預防感染和重症化。換言之，做到了預防「感染、發病、重症化」的三位一體。疫苗起效最少需要一個月時間。從以色列的情況來看，感染人數轉為減少需要兩個月時間。起初是重症患者開始減少，然後是感染人數減少。我認為，如果東京繼續推進接種工作，感染人數和重症人數都會減少。
——緊急狀態宣言在控制民眾群聚方面效果不佳，是不是其效果已經達到了極限？
如果疫苗接種工作順利推進，那麼就可以放寬行動限制。比如我本人就和已經接種了兩劑疫苗的人一起吃過飯。最近我一直在對大家說「如果想開忘年會，那就要接種兩劑疫苗」。至於那種會影響經濟發展的行動限制，我認為今後會在很大程度上得到放寬。
——政府計畫在年內滿足所有自願接種者的接種需求。如果這一目標得以實現，疫情是否很可能平息？
我是這樣認為的。但感染人數不會降到零，不接種疫苗的人們中還是會有越來越多人感染。能否恢復正常生活取決於疫苗接種進度。如果像英國那樣放任民眾脫下口罩，群聚狂歡，很可能又會前功盡棄。
無論日本國內的感染人數下降到什麼程度，只要像奧運期間這樣，不斷有感染者從海外輸入，那麼疫情又會反彈。假如全球整體的感染人數沒有減少，日本就不可能獨善其身。據分析，實現疫苗的全球普及還需要2、3年時間。在此之前，我們必須對海外輸入型疫情做好心理準備。
假設70%的日本人完成疫苗接種，還有30%不接種疫苗。在這種情況下，如果感染率和死亡率都是1%，那麼1年可能有大約3600人死亡。即使大家問我打了疫苗以後多久能脫下口罩，我也很難給出準確回答。接種兩劑疫苗後確實可以脫下口罩。但我們看不出到底哪些人感染了這種病毒。由於看起來健康的人也可能感染和傳播病毒，所以外國人進入日本後，會傳染給沒有接種疫苗的人，這些人又會在社會上進一步傳播病毒。
疫苗原料依賴於中國
——莫德納疫苗的供應量沒有達到政府最初宣稱的水準，讓人懷疑日本的疫苗能否得到保障。
疫苗遲早會來，我並不太擔心。受到全球形勢的影響，可能有時候會短缺。輝瑞和莫德納不可能違約，肯定會提供他們承諾的全年數量。
不過，有一個問題平時沒什麼人提到，那就是製造疫苗的原料可能出現短缺。日本採用的疫苗是「RNA疫苗」。話雖如此，它不是通過RNA製造的，而是將大腸桿菌中大量增殖的DNA轉錄為RNA，然後將其投入疫苗之中。因此，合成DNA需要的是4種鹽基原料。此前一度出現過PCR檢測試劑短缺的問題。因為原料一直依賴於中國。現在也是如此，長期提供低價原料的中國，萬一不予支援，可能就會出現全球性疫苗生產困難的局面。
——日本也有必要掌握自主生產疫苗原料的能力啊。
和口罩一樣，如果一直依賴於外國，那就會出現短缺。在疫苗方面，幸運的是除了mRNA疫苗外，日本還在生產不活化疫苗等各種疫苗。如果某種原料跟不上，導致無法生產疫苗，那會很麻煩。自主掌握各種平臺的疫苗技術具有重要意義。
有效性維持1年沒有問題
——接種兩劑疫苗後，效果可以維持多久呢？
我認為維持1年是沒有問題的。一份對莫德納和輝瑞的資料觀察了8個月後出爐的資料顯示，接種兩劑疫苗後，抑制病毒感染的中和抗體會增加數百倍到上千倍。本來最低只要40倍即可，卻呈現出了很高的抗體效價。儘管抗體效價會隨著時間流逝而下降，但即使經過200多天，也只下降了10到20%。從衰減曲線來看，1年內應該可以維持較好效果。生成抗體的T淋巴細胞在1年內也維持了被啟動的狀態。
——輝瑞提出了接種「第3劑」。
輝瑞提出的觀點是，接種第3劑疫苗後，中和抗體會比接種第2劑後提高5到10倍，應該可以抵禦變種病毒。雖然這肯定不是什麼壞事，但出現不良反應的概率也會相應提高。另外，並不是只有中和抗體可以清除病毒。
——以後是不是每年都必須接種疫苗呢？
如果疫苗效果可以維持兩年，那麼2、3年接種一次就可以了。如果效果可以維持4、5年，那就可以像肺炎球菌疫苗那樣5年打一次。如此一來，社會壓力就會大幅下降。我認為疫苗最終會變成那樣。
對奧運和帕運會有什麼影響？
——東京奧運和帕運，除了檢疫外，還暴露出了一些其他問題，比如接送選手的公車司機沒有接種疫苗等。這是否存在社區感染的風險呢？
我覺得有這樣的可能性，但在一定程度上應該能夠控制。飯店員工等奧運相關人員沒有接種疫苗的問題非常嚴重。這可能導致疫情出現某種程度的擴散，而更大的問題在於日本在檢疫方面一直做得不完善。早在奧運開幕之前，就有比平時多數十倍的人們入境日本，檢疫工作漏洞百出，所以也沒有必要光是糾結於奧運。如果還是擔心，那就必須更加高效地開展日常檢疫工作。
說到Delta病毒株，日本一直專注於阻止印度及其周邊國家人員入境，但這種變種病毒已經擴散了全世界。雖然堅持在機場開展快篩和PCR檢測，但受到檢測特性的影響，即使攜帶了病毒，也只能測出70%的陽性，會漏掉另外30%。除非在短時間內多次檢測，否則無法提高精度。
——會不會發生因選手們從世界各地帶來各種「毒株」而產生出混合病毒的局面呢？
我認為不大可能出現失控的局面。這種病毒不同於流感病毒，不會發生結合突變。就流感病毒來說，如果豬流感病毒變異後感染了鳥類，就會和禽流感病毒結合，發生驚人的劇烈變異。相對於此，新型冠狀病毒雖然產生了超過1萬種變異毒株，但並沒有發生「嵌合（帶有不同遺傳資訊的細胞發生結合的狀態）」，只是疫情比較嚴重的國家出現了單個的變異毒株。
通常來說，不會出現多種病毒同時進入人體的情況，一種病毒進入後，會產生干擾素，也會對其他病毒起效，所以人類很難同時感染多種病毒。據我所知，基本沒有聽說過同時感染了Gamma（巴西）病毒株、Beta（南非）病毒株等多種變異毒株的病例。
——奧運和帕運是不是重大風險因素呢？
此前，我一直很擔心舉辦奧運可能會引發各種問題，還好政府決定採用了無觀眾形式的空場辦賽。盡可能讓所有參賽選手接種疫苗也是一項重要舉措。即使發生了一定程度的傳染，應該也不會形成大規模疫情並傳播到世界各地。
大流行病的根源在於環境的破壞
——有人認為，爆發大流行病的背景原因在於環境遭到了破壞。
最大的原因在於人為破壞，也就是砍伐森林等行為。愛滋病就是一個例子，原本以猴子為宿主的病毒感染人類，變異後在人類社會傳播開來。伊波拉病毒等非洲傳染病也都是因為人類砍伐森林而擴散的。
——是不是說動物和人類的距離太過接近了？
是的。全球暖化也會產生影響，導致病毒更容易傳播。不過，希望大家不要誤解，雖然細菌會在高溫潮濕的地方無限增殖，但病毒只有進入細胞以後才會增殖。儘管全球暖化會有影響，但並不會引發細菌那麼大的問題。
——「新型」病毒可能會從哪裡出現？會以怎樣的形式出現？
就在發生這次疫情的差不多兩年前，一位美國學者曾預言「大流行病肯定還會襲來」。基於傳染性強、致病性低和容易變異等理由，那位學者預言造成大流行病的可能是RNA病毒，結果竟然完全被他言中。就像這次一樣，在感染之初沒有什麼症狀，感染者四處移動導致病毒擴散至多個地區，進而變成了大流行病。同時，病毒變異後，人體免疫功能難以發揮作用，導致感染進一步蔓延。此次疫情或許會在2、3年內平息，但下一次可能引發疫情的大概還是RNA病毒吧。
標題圖片：在疫苗大規模接種中心大阪網站完成接種後辦理相關手續的人們（共同）