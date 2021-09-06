疫苗推動疫情平息，「2、3年後」或可控制住疫情

新型冠狀病毒肆虐全球，奪走了許多寶貴的生命，打亂了社會和經濟的正常秩序。Delta病毒株（Delta病毒株）帶來了新的威脅，而人們也終於開始接種可以抑制發病和傳染的疫苗，迎來了一絲希望之光。針對疫情何時結束的展望與課題，我們採訪了日本免疫學第一人、大阪大學名譽教授（大阪大學免疫學前沿研究中心特聘教授）宮阪昌之。

大阪大學免疫學前沿研究中心特聘教授、大阪大學名譽教授。1947年生於長野縣。畢業於京都大學醫學系，澳洲國立大學研究所博士課程畢業。曾在金澤醫科大學血液免疫內科、瑞士巴塞爾免疫學研究所、東京都臨床醫學綜合研究所等機構工作，歷任大阪大學醫學系教授、大阪大學研究所醫學系研究科教授等職。2007至2008年擔任日本免疫學會會長。醫學博士。主要著作有《加強免疫力 最新科學告訴你疫苗與免疫的原理》、合著作品《免疫與「病」的科學 萬病之源「慢性炎症」是什麼》《新型冠狀病毒 7個謎團》等。

為什麼打了疫苗之後感染人數還在增多？ ——在Delta病毒株逐漸成為主要傳染毒株的背景下，日本又發佈了緊急狀態宣言。請問Delta病毒株的特點是？ Delta病毒株的傳染力高達原始毒株的1.8到2倍左右。我們已經知道，如果是原始毒株，一個病毒進入一個細胞，10小時後會增殖為1000個。這些病毒被釋放後，又會感染1000個周圍的細胞。而如果是Delta病毒株，一個病毒10小時候會變成2000個，然後再增殖2000倍。換言之，相對於20小時後增殖到100萬個的原始病毒，Delta病毒株會激增至400萬個。 或許單個病毒的致病性（引發疾病的能力）沒有太大變化，但數量會大幅增多。比如說，原本能夠擋住1000個進攻的步兵，而一旦增加到2000個，那就擋不住了。病毒攻進「城」來要做壞事，免疫功能敗下陣來，患者就會出現重症化。 ——那就是說，Delta病毒株增殖能力強，重症風險也隨之升高吧。 之前沒有被傳染的群體現在也開始發生感染了。比如兒童。由於從小就接種了好幾種疫苗，所以本來自然免疫應該是較強的，但英國已經出現了校內群聚感染。另一方面，越來越多65歲以上的老年人接種了疫苗，不再感染，也不會出現重症化。那麼為什麼疫苗接種工作步步推進，感染人數卻還在成長呢？這並非疫苗沒有效果，而是因為未接種者的感染率在不斷上升。 ——除了老年人以外，其他群體的疫苗接種工作進展遲緩，「40到59歲群體的重症化」已經成為一大問題。 （和年輕人相比）免疫力較低的40到59歲人群，此前如果感染原始毒株，也還是可以撐得住的。但傳染性更高的Delta病毒株入侵後，病毒會在短時間內迅速增殖，突破我們免疫力的防守極限。在疫苗供應有限的情況下，如果啟動職場的接種工作，年富力強的40到59歲人群應該可以很快完成疫苗接種。

疫苗原料依賴於中國 ——莫德納疫苗的供應量沒有達到政府最初宣稱的水準，讓人懷疑日本的疫苗能否得到保障。 疫苗遲早會來，我並不太擔心。受到全球形勢的影響，可能有時候會短缺。輝瑞和莫德納不可能違約，肯定會提供他們承諾的全年數量。

關於疫苗的職場接種和地方政府的大規模接種問題，行政改革擔當大臣河野太郎宣佈暫停接受申請（共同） 不過，有一個問題平時沒什麼人提到，那就是製造疫苗的原料可能出現短缺。日本採用的疫苗是「RNA疫苗」。話雖如此，它不是通過RNA製造的，而是將大腸桿菌中大量增殖的DNA轉錄為RNA，然後將其投入疫苗之中。因此，合成DNA需要的是4種鹽基原料。此前一度出現過PCR檢測試劑短缺的問題。因為原料一直依賴於中國。現在也是如此，長期提供低價原料的中國，萬一不予支援，可能就會出現全球性疫苗生產困難的局面。 ——日本也有必要掌握自主生產疫苗原料的能力啊。 和口罩一樣，如果一直依賴於外國，那就會出現短缺。在疫苗方面，幸運的是除了mRNA疫苗外，日本還在生產不活化疫苗等各種疫苗。如果某種原料跟不上，導致無法生產疫苗，那會很麻煩。自主掌握各種平臺的疫苗技術具有重要意義。 有效性維持1年沒有問題 ——接種兩劑疫苗後，效果可以維持多久呢？ 我認為維持1年是沒有問題的。一份對莫德納和輝瑞的資料觀察了8個月後出爐的資料顯示，接種兩劑疫苗後，抑制病毒感染的中和抗體會增加數百倍到上千倍。本來最低只要40倍即可，卻呈現出了很高的抗體效價。儘管抗體效價會隨著時間流逝而下降，但即使經過200多天，也只下降了10到20%。從衰減曲線來看，1年內應該可以維持較好效果。生成抗體的T淋巴細胞在1年內也維持了被啟動的狀態。 ——輝瑞提出了接種「第3劑」。 輝瑞提出的觀點是，接種第3劑疫苗後，中和抗體會比接種第2劑後提高5到10倍，應該可以抵禦變種病毒。雖然這肯定不是什麼壞事，但出現不良反應的概率也會相應提高。另外，並不是只有中和抗體可以清除病毒。 ——以後是不是每年都必須接種疫苗呢？ 如果疫苗效果可以維持兩年，那麼2、3年接種一次就可以了。如果效果可以維持4、5年，那就可以像肺炎球菌疫苗那樣5年打一次。如此一來，社會壓力就會大幅下降。我認為疫苗最終會變成那樣。