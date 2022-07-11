讓城市重現森林：營造近似天然的環境保護林

植被生態學家宮脇昭宣導應該基於科學資料，預測數十年後的森林樣貌，在此基礎上開展植樹造林活動。我們請一位深受宮脇昭影響的專家，談談在城市環保中推進造林的重要性。

營造近似於天然林的人工林 環境保護林的營造理念是，先搞清楚該地的原生自然植被，根據其構成種類營造無限接近天然林的人工林。其特點是隨機密植和天然林一樣的樹種幼苗。以下介紹其中幾個技巧。 1. 栽植當地的原生樹種 最重要的，是從當地天然林的構成樹種中選定要栽種的樹種。在已經不存在天然林的城市裡，可以從「潛在自然植被」中來選定。所謂「潛在自然植被」，是指基於植被研究成果，從土地利用和所處環境的特徵來推斷出來的當地原生自然植被。此時，當地生長的巨木古樹、神社邊上的風水林等就成為重要線索。最近，在被荒廢的鄉村山林中，白櫟木、米櫧等常綠闊葉樹逐漸復生。這樣的森林也可以說是潛在自然植被。此外，還要根據氣候、地形、土壤等不同條件，結合預定栽植地的特點來選定樹種。栽植樹種有高大喬木、中等喬木、灌木等，要根據當地的土地環境選擇盡可能多的樹種。最近通常要一起種植40種左右。 2. 從本地原生樹木上採集種子 從預定種植地周邊的本地原生樹木上，採集擬栽植樹種的種子，然後培育成樹苗。櫟木、紅楠等高大喬木，在古老的村落或民宅附近留存較多，這些樹木的種子是可以用來播種的。此外，現代出於防止基因紊亂的考慮，特別在種植指南中規定，要儘量避免從基因完全不同的地區引進樹種。這一點須特別注意。在植樹造林方面，「自產自銷」也是很重要的。 3. 用塑膠花盆培育樹苗 將採集來的種子置於塑膠筐中讓其發芽，然後移植到塑膠花盆中育苗。所謂的「塑膠花盆」，是指塑膠材質的育苗盆，通常使用直徑為10.5公分的。植根在育苗盆中充分生長的樹苗，移栽後的成活率和生長趨勢都比較好。成活率和長勢很大程度上取決於苗木的優劣，因此選擇合適的苗木很重要。不同的育苗專家能夠培育出不同的樹種。如果只是少量需求，個人也是能夠培育的。有很多植樹團體將育苗看作是環境教育的一環來開展活動。

1. 將在塑膠筐（右）裡發好芽的幼苗移植到塑膠花盆裡 2. 樹苗放入網格箱，在苗圃中繼續生長 3. 剝除了塑膠花盆後的紅楠幼苗，根系已經很發達 4. 在苗圃等待運走的樹苗。用特種網兜打包便於運輸（鈴木伸一攝影） 4. 「植樹節」兼具環境教育功能 植樹活動在經過土壤改良的專用植樹區進行，通常1公尺見方的區域內要密集栽種3棵以上高約50公分的3年苗。用小鏟子就能輕易栽種，面積不大的話，幾個人就能搞定。不過，如果栽種面積過大，要種的樹苗非常多，就要採取「植樹節」的形式招募參加者。甚至有大型「植樹節」是在長數百公尺、寬五十公尺的場地上舉行，吸引上萬人參加，種下10萬株樹苗。 也有一些先例，因「植樹節」結緣而成立同好聯誼團體，之後各自獨立開展植樹活動。有很多人是帶著孩子來參加植樹活動的，所以這也成為了一種兼顧對下一代開展環境教育的環保活動。

「植樹節」活動。1. 經過施工整理而成的植樹場地 2. 等待栽植的樹苗 3. 種好的樹苗，各類樹種分散混合栽種 4. 種完後鋪上乾稻草，再用草繩固定即可（鈴木伸一攝影） 5. 肥沃的土壤能促進樹林生長 樹苗密植有利於提高其成活率和生長率，能夠更快地形成樹林。相鄰的樹木不斷生長，在高處枝條相接，樹林上方空間完全被遮蔽，風和陽光都進不來，再加上植樹時所鋪乾稻草的作用，可以避免土壤乾燥和雜草叢生。栽植後3、5年內不需要除草，稻草和落葉腐爛分解，形成供土壤中的微生物和小動物棲息活動的肥沃土壤。這樣一來，環境保護林就能迅速生長起來。就像宮脇先生所說的「1年1公尺」，環境適合的話，10年就能生長成高近10公尺的樹林。由於種的是當地的潛在自然植被樹種，隨著這些樹木生長，環境保護林最終將形成高度超過20公尺的樹林，樣貌近似天然林的森林。