日本的家庭法如何擺脫「加拉巴哥化」

關於修訂家庭法（民法中關於婚姻、親子關係和繼承等的法律法規）的討論，包括導入「選擇性夫婦異姓」和「共同撫養權」等的爭議甚囂塵上。其原因之一是明治時代基於父權制和性別分工的「家族制度」的陰影依然揮之不去。本文重新審視了阻礙現行民法發展的問題。

自民黨議員的干預 法務省法制審議會的家庭法小組委員會原計劃在8月底擬定一份中間試案，其中包括引入 「共同監護權」，這將允許父母雙方在離婚後擁有對子女的監護權。然而，由於自民党的部分人士嚴厲批評說沒有充分反映出黨內的討論情況，導致在整合意見方面出現了大幅延誤。今後，民法修正案草案將在徵求公眾意見後定稿，但能否順利進行下去，目前尚不明確。 說到「夫婦異姓」，儘管在1996年，根據法制審議會的意見書，已經制定出關於引入已婚夫婦可以選擇異姓制度的修正案草案，但之後政府的應對非但沒有向引進方向前進，反而是在後退。 2020年12月，在起草《第五次促進兩性平等基本計畫》時，經過自民黨內部的激烈討論，原草案中關於推進討論導入「選擇性夫婦異姓制度」的措辭被刪除。另一方面，還添加了「基於作為戶籍制度的組成部分的夫婦同姓制度的歷史，以及充分考慮到對家庭的認同感、對子女的影響和最佳利益的觀點…」的表述方式。 此外，在今年3月公佈的內閣府的民意調查中，修改和增加了一些提問，以誘導人們使用其舊姓（婚前姓氏）作為通用名的制度。據悉，這是法務省揣度自民黨內的一些勢力而做出的調整。 例如，在緊接著3選1的問題「保持現有姓氏、使用通用姓氏、選擇性地使用別姓」之前，新設了要求受訪者回答父母異姓對子女的不利影響的具體選擇問題。這些選項中包括「由於喪失家庭認同感，孩子的健康成長將受到阻礙」等內容。 贊成導入選擇性地異姓的比例達到了歷史最低點（28.9%），與2017年調查時的最高紀錄（42.5%）相比，出現了逆轉。 一些保守勢力肆意干預不利於自己主張的中間試案、基本計畫和民意調查。這是日本的家庭法乃至社會被「加拉巴哥化」的主要因素之一。

對法律婚的尊重阻礙了兒童的平等權利 對民法進行修正，使其更接近聯合國和歐美國家的人權保障水準的一個例子是關於「非嫡出子」（非婚生子女）繼承權的規定。 明治民法中規定，「非婚生子女」的繼承份額是婚生子女的一半。該條款在1947年12月修訂時得到了延續。其目的是通過區分繼承份額來尊重和鼓勵合法婚姻。多年來，聯合國一直建議改善這項規定，理由是它違反了《兒童權利公約》等人權條約。 2013年9月，最高法院大法庭裁定在繼承份額方面對非婚生子女的歧視是違憲的，因為其違反了法律面前平等的原則，並指出「不允許以父母沒有婚姻關係為由使兒童處於不利地位，在這個問題上孩子無法選擇，也無力改變。兒童作為一個個體應該得到尊重，其權利應該得到保障」。同年12月，該歧視性條款被取消，最終實現了繼承權的平等。 然而，蘊含「正統」意味的「嫡出」這個概念被保留了下來，要求確認是「嫡出子」或「非嫡出子」的出生登記表也沒有改變。這是尊重法律婚的象徵，也是根據父母有無婚姻關係來區分兒童的想法。 在日本，婚姻與生育和養育子女有關，非婚生育率為2.3%（2019年）。而在歐洲，這一比例在40%至50%之間，法國則達到了59.7%（同年）。其中許多人是在事實婚或「PACS」（註冊伴侶關係）中出生的。這是因為「嫡出」的概念已經被廢除，實現了兒童平等，保護兒童已經與婚姻脫鉤。離婚後的「共同監護權」就是其中之一的例子。