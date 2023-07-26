告別「歐吉桑公司」——勞動方式改革是促進女性活躍、解決少子化問題的關鍵

引進「早起工作」制度的效果

過去，「商社員工」是在世界舞臺上攻堅克難完成工作的精英象徵。而女員工的典型形象則是為協助男性員工，然後早早地結婚辭職回歸家庭。近年來，為了應對時代變化，綜合商社正在推進組織改革。其中，伊藤忠商事（以下簡稱「伊藤忠」）認識到，為了公司永續發展，必須確保組織內多樣性，因此很早開始就致力於推動促進女性活躍。

2016年日本開始實施《女性活躍推進法》。這一年，厚生勞動省原事務次官村木厚子就任伊藤忠公司外部董事。從那時起，該公司就已經著手探索改革了。

「從21世紀00年代起，伊藤忠就設定了數值目標，以推進女性錄用和女性晉升管理職位。可以說在國家立法保障女性活躍之前就採取了措施，行動得相當早。但這項工作並非一帆風順。因為增加錄用的女員工人數再多，她們最終還是會辭職回歸家庭。於是，我們2010年在公司內部設立了托兒所，並從那時起努力推動全公司的勞動方式改革。」

具有劃時代意義的是，2013年引進「早起工作」制度。原則上禁止晚上8點以後加班，取而代之的是鼓勵早上5至8點加班。

「早起工作提高了工作效率，大大縮短了加班時間。員工不論男女，只要確定了下班時間，就容易安排當日工作計畫，做不完的工作，可以第二天早晨早點到公司處理。公司不僅支付額外加班費，而且早上8點之前員工餐廳還免費提供早餐。」

深入徵求意見、分析資料

2021年10月，伊藤忠公司內部設立了「女性活躍推進委員會」。在委員長村木厚子的帶領下，委員會對員工進行了詳細調研，匯總分析了與促進女性活躍措施相關的各種資料。



2021年9月3日，村木厚子就任伊藤忠商事「女性活躍推進委員會」委員長並致辭。東京都港區（伊藤忠商事／時事）

這一過程中，公司出現了各種變化。其中有一個變化是，夫妻同時工作的男性員工增加，公司內部結婚的員工增多。2000年男性員工雙薪家庭的比例為9%，到2021年增至43%。從年齡段來看，在20至30歲男性員工中這一比例高達90%，在30至40歲男性員工中這一比例達63%。可以看出，以年輕人為主，勞動方式的意識已經發生了很大變化。

此外，引進早起工作制度後，女性員工的合計特殊生育率有了飛躍性提升。2010年為0.94，2021年則為1.97，超過倍增，遠遠超過了當年1.30的全國平均水準。

村木厚子說，「這證明早起工作制度確實有效，我很欣慰」，「在對生育後重返職場的女員工詢問調查中發現，很多人認為早起工作制度對於兼顧工作與育兒很重要，因生孩子而辭職的員工也變少了。」

因為早起工作制度便於人們下班去保育園接孩子，有利於配合孩子的生活節奏。

「勞動方式改革是促進女性活躍的必要條件。這也說明，即使制定了數值目標，如果條件不具備，也無法順利實現。」