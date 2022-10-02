性別差距排名出爐，日本在146個國家中排名116位

性別差距排名出爐，日本在146個國家中排名116位社會性別・LGBTQ 社會 財經 政治外交
日本政府發佈的2022年度《男女共同參與白皮書》指出，女性收入偏低的一個重要原因在於許多民眾習慣於調節工作時間，以便將年收入控制在一定金額以下；而這種現象產生的背後，是以全職主婦為前提制定的徵稅和社會保障制度的存在，因此有必要對其進行重新審視調整。在世界經濟論壇發佈的性別差距指數排行榜上，日本已經成為已開發國家中鐵打不動的「吊車尾」。
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世界經濟論壇（WEF）7月13日發佈的《性別差距報告》顯示，日本在146個國家中排名第116位。雖然名次較2021年調查中的第120位上升了4位，但調查對象減少了10個，所以實際上性別差距並沒有縮小。
報告圍繞女性地位，將各種統計資料劃分為「政治」「經濟」「教育」「健康」4個方面加以分析。性別差距指數以1為最高分，表示已實現性別平等，而0則表示完全不平等，以此進行打分，計算出了排名。
G7中，德國排名最高（第10位）。其下依次是法國（15位）、英國（22位）、加拿大（25位）、美國（27位）和義大利（63位），日本竟然沒有進入前100名。
2022年男女平等排行榜
|排名（上一年排名）
|国家
|指数
|1（1）
|冰島
|0.908
|2（2）
|芬蘭
|0.860
|3（3）
|挪威
|0.845
|4（4）
|紐西蘭
|0.841
|5（5）
|瑞典
|0.822
|6（7）
|盧旺達
|0.811
|7（12）
|尼加拉瓜
|0.810
|8（6）
|納米比亞
|0.807
|9（9）
|愛爾蘭
|0.804
|10（11）
|德國
|0.801
|15（16）
|法國
|0.791
|17（14）
|西班牙
|0.788
|22（23）
|英国
|0.780
|25（24）
|加拿大
|0.772
|27（30）
|美國
|0.769
|63（63）
|義大利
|0.720
|68（72）
|阿聯
|0.716
|99（102）
|韓國
|0.689
|102（107）
|中國
|0.682
|116（120）
|日本
|0.650
|146（156）
|阿富汗
|0.435
出處：世界經濟論壇2022年版《全球性別差距報告》
儘管世界各國在政治方面消除性別差距的進展都比較遲緩，但日本的落後程度尤為突出，眾議院女性議員的比例僅為9.7%，女性閣僚的占比僅為10.0%，排在倒數第8的139位。過去50年間從未出現女性首相的情況也對排名產生了影響。
日本在經濟方面的性別差距排名從117位下滑到了121位，男女收入差距和管理人員占比等項目的分值低於世界平均水準。
標題圖片 : PIXTA