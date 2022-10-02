性別差距排名出爐，日本在146個國家中排名116位

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日本政府發佈的2022年度《男女共同參與白皮書》指出，女性收入偏低的一個重要原因在於許多民眾習慣於調節工作時間，以便將年收入控制在一定金額以下；而這種現象產生的背後，是以全職主婦為前提制定的徵稅和社會保障制度的存在，因此有必要對其進行重新審視調整。在世界經濟論壇發佈的性別差距指數排行榜上，日本已經成為已開發國家中鐵打不動的「吊車尾」。

世界經濟論壇（WEF）7月13日發佈的《性別差距報告》顯示，日本在146個國家中排名第116位。雖然名次較2021年調查中的第120位上升了4位，但調查對象減少了10個，所以實際上性別差距並沒有縮小。

報告圍繞女性地位，將各種統計資料劃分為「政治」「經濟」「教育」「健康」4個方面加以分析。性別差距指數以1為最高分，表示已實現性別平等，而0則表示完全不平等，以此進行打分，計算出了排名。

G7中，德國排名最高（第10位）。其下依次是法國（15位）、英國（22位）、加拿大（25位）、美國（27位）和義大利（63位），日本竟然沒有進入前100名。

2022年男女平等排行榜

排名（上一年排名） 国家 指数 1（1） 冰島 0.908 2（2） 芬蘭 0.860 3（3） 挪威 0.845 4（4） 紐西蘭 0.841 5（5） 瑞典 0.822 6（7） 盧旺達 0.811 7（12） 尼加拉瓜 0.810 8（6） 納米比亞 0.807 9（9） 愛爾蘭 0.804 10（11） 德國 0.801 15（16） 法國 0.791 17（14） 西班牙 0.788 22（23） 英国 0.780 25（24） 加拿大 0.772 27（30） 美國 0.769 63（63） 義大利 0.720 68（72） 阿聯 0.716 99（102） 韓國 0.689 102（107） 中國 0.682 116（120） 日本 0.650 146（156） 阿富汗 0.435

出處：世界經濟論壇2022年版《全球性別差距報告》

儘管世界各國在政治方面消除性別差距的進展都比較遲緩，但日本的落後程度尤為突出，眾議院女性議員的比例僅為9.7%，女性閣僚的占比僅為10.0%，排在倒數第8的139位。過去50年間從未出現女性首相的情況也對排名產生了影響。

日本在經濟方面的性別差距排名從117位下滑到了121位，男女收入差距和管理人員占比等項目的分值低於世界平均水準。

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