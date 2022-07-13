政府が公表した2022年度の男女共同参画白書は、女性が低収入である要因の一つとして、年収を一定額以下に抑えるため就労時間を調整する慣習を挙げ、その背景にある、専業主婦を前提とする税や社会保障制度の見直しを求めている。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、日本は毎回、先進国でぶっちぎり最下位。
世界経済フォーラム（WEF）が2022年7月13日公表した「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で、日本は146カ国中116位だった。2021年調査の120位から順位は4つ上がったが、調査対象国が前年より10カ国減っており、ジェンダーギャップが縮小したわけではない。
女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治」「経済」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば「1」、全く不平等な場合を「0」としてジェンダーギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。
G7（先進7カ国）では、10位のドイツがトップ。以下フランス（15位）、英国（22位）、カナダ（25位）、米国（27位）、イタリア（63位）と続き、100位圏にすら入れなかったのは日本だけだった。
2022年 男女平等ランキング
|順位（前年順位）
|国
|指数
|1（1）
|アイスランド
|0.908
|2（2）
|フィンランド
|0.860
|3（3）
|ノルウェー
|0.845
|4（4）
|ニュージーランド
|0.841
|5（5）
|スウェーデン
|0.822
|6（7）
|ルワンダ
|0.811
|7（12）
|ニカラグア
|0.810
|8（6）
|ナミビア
|0.807
|9（9）
|アイルランド
|0.804
|10（11）
|ドイツ
|0.801
|15（16）
|フランス
|0.791
|17（14）
|スペイン
|0.788
|22（23）
|英国
|0.780
|25（24）
|カナダ
|0.772
|27（30）
|米国
|0.769
|63（63）
|イタリア
|0.720
|68（72）
|アラブ首長国連邦
|0.716
|99（102）
|韓国
|0.689
|102（107）
|中国
|0.682
|116（120）
|日本
|0.650
|146（156）
|アフガニスタン
|0.435
出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2022
政治分野は、世界的にもジェンダーギャップ解消が遅れている分野だが、日本は衆院の女性比率9.7%、閣僚の女性比率10.0%と際立って低く、下から8番目の139位に甘んじた。過去50年にわたって1度も女性が首相になっていないことも順位に影響した。
経済分野は117位から121位にランクダウン。男女の収入格差や管理職の割合などで世界平均を下回った。
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