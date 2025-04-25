什麼是「匿流」？從搶劫、竊盜到詐騙、毒品——透過社群媒體串連的犯罪集團成為社會新威脅

彼此素未謀面，卻透過社群媒體串連，經常解散又再重組的犯罪集團，正是所謂的「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）。根據日本警察廳統計，2024年因涉及金流相關犯罪而遭查獲的「匿流」成員超過1萬人。警方正全力追查這類組織的真實樣貌與運作模式——究竟「匿流」是一種什麼樣的組織？

手法多元的犯罪形式 發生在2022至2023年間，由自稱「魯夫」的男子主導的一連串強盜事件，讓「匿流」這類型犯罪集團引發社會關注。當時，指揮層透過具高度隱密性的通訊應用程式，從菲律賓下達搶劫指令，指揮在日本境內的執行者行動。然而，「匿流」的犯罪行為並不僅止於強盜。從針對不特定對象進行的特殊詐騙到藥妝店的集體竊盜，都造成嚴重的被害。 匿流的犯罪形式 特殊詐騙

搶劫、竊盜

毒品犯罪

非法捕撈

地下錢莊

惡質牛郎店

信用卡盗用

高額的不實推銷 竊盜集團會盯上民宅庭院裡高價的盆栽、太陽能發電設施的銅線、甚至道路上的人孔蓋，只要是值錢的東西，便一一竊取後轉賣到黑市換錢。其犯罪形式涵蓋非法藥物交易、地下錢莊、非法捕撈等，手法多樣。近來也發現，「匿流」涉及部分惡質牛郎店的問題，這些店家讓女性顧客背負高額賒帳債務，並以償還為名，逼迫她們到風俗店工作，甚至從事賣淫。 「匿流」有時是由傳統暴力團，或被稱為「地痞」（準暴力團）等暴力組織所組成，但也存在與這些團體完全無關的獨立集團，甚至包括由中國、越南、柬埔寨等外國人主導的匿流。在成員不斷解散與重組的過程中，各個匿流之間也透過網路形成鬆散的聯繫。有些傳統暴力團也會利用匿流的手法收取保護費。根據不同的犯罪形式，新舊型態的犯罪組織確實有可能聯手合作。

抱著「試試看」的心態應徵 社群媒體的盛行，助長了「匿流」犯罪的蔓延。在這些平台上，以「高額報酬」為號召的黑工招募，常以「踩在法律邊緣的灰色工作」來包裝，降低人們參與犯罪的心理門檻。根據筆者的採訪經驗，負責招募執行者的「招募者」，多半是有詐騙經驗、口才一流的人。曾因涉嫌空屋行竊與搶劫而被捕的一名20多歲男子，曾在警方調查中表示：「想要睹一把，把債還清。」讓毫無前科的「犯罪門外漢」踏出第一步，對這些詐欺犯來說根本輕而易舉。 不少年輕人只是想賺點錢，抱著「試試看」的心態應徵黑工，這也是「匿流」犯罪蔓延的原因之一。他們多半背負債務壓力。招募者會擺出一副「你真辛苦」的模樣，假裝同情對方的經濟困境，接著用溫柔語氣遊說，「來我們這裡做，一次就能賺三到五萬日圓，很快就能把債還清」，一旦對方露出意願，對方便會以「面試」為由，要求對方拍下身分證並傳送，掌握其身分後再安排犯案。 即使執行者在犯案過程中感到良心的苛責、想要「退出」，也無法輕易脫離組織。招募者會以「我們已經掌握你的身分，不只你，連你家人也會出事！」等言語威脅，強迫對方持續犯案。對網路資訊毫無懷疑、缺乏危機意識，正是助長「匿流」擴大的原因。