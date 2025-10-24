動畫產業正出現哪些變化——「內製化」的轉型與自由接案動畫師的現況

日本的動畫產業擁有超過3兆日圓的市場規模，被視為國家的「核心產業」。然而，製作現場的勞動環境問題長期受到關注，甚至曾被聯合國人權委員會點名存在著「勞動剝削」的現象。本文將順著近年業界的變化，探討動畫師如何追求更具持續性的工作模式。

自由接案與受雇勞動 在探討動畫師的勞動問題時，必須先理解一個前提：論及動畫產業特有的勞動問題，應先認識「自營業者」與「自由接案者」等非受雇於企業的工作型態本身，就已存在勞動問題。 根據JAniCA的調查結果，雖各年度數據略有差異，但以「自營業者」或「自由接案者」身分工作的製作者，比例約占五至七成。相較之下，日本整體就業人口中，自營業者比例僅為7.6％（總務省《令和4年就業結構基本調查》），可見動畫師以非受雇形式工作的比例明顯偏高。此外，依據自由接案協會於2025年3月發布的《自由接案白皮書》，年收入未滿400萬日圓者高達47.2％，約占全體的一半。整體而言，自營與自由接案者的工作條件原本就比受雇者更為不利，而動畫師的處境亦不例外。 勞動議題的研究者之中，多數人認為，既然自營業者與自由接案者在收入與社會保障方面處於不利地位，將其納入受雇勞動體系是解決問題的方向。確實，透過雇用制度，在勞動關係法的保護下保障勞工權益，是改善工作環境最基本的途徑。實際上，如後文所述，動畫業界也出現越來越多公司傾向直接雇用動畫師的趨勢。 不過，考量到日本社會的雇用慣例曾引發過勞死等種種勞動問題，能讓非受雇型工作得以並存的社會，才是更理想的狀態。筆者認為，應同時嘗試建立讓自由接案者能長期穩定工作的制度與環境。