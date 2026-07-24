浴室、薯片、納豆…直接衝擊日常生活的石腦油危機

近段時間，作為石油化學製品原料的石腦油（粗汽油）短缺問題頻頻出現在新聞報導中。一方面，日本政府宣稱採購量可供應到明年年初，而另一方面，供應緊張問題已經波及到了住宅建設、汽車製造乃至薯片和納豆，危機感持續蔓延。日本金屬經濟研究所特聘分析師志田富雄為我們分析了現狀。

相繼減產、提價、更換包裝 石腦油這個專業術語開始為大眾所知，應該是在住宅設備巨頭東陶公司（TOTO）4月13日暫停接受整體浴室訂單的時候。東陶做出這一決定，是因為浴室貼膜、人造大理石浴缸塗層所需的有機溶劑的生產和採購遇到了困難。 背景原因在於霍爾木茲海峽事實上處於封鎖狀態，導致原油和石腦油採購形勢惡化。最初東陶聲稱重新接單的時間未定，或許是因為市場反應較大，公司在當日又解釋稱已經確定交貨期的產品將按計劃供貨。4月15日，公司宣布正在積極準備，爭取20日恢復接單。針對該公司接連不斷的表態，網上還出現了「可能是政府施壓」的猜測。 在之前約一個月，也就是3月16日，石油化工巨頭信越化學工業公司宣布上調水管、外裝材料、汽車零部件等廣泛領域均會使用的聚氯乙烯樹脂價格。公司表示，除了原料乙烯（透過石腦油製造）大幅漲價外，還「受到供應商的數量限制，不得不減產」。 進一步引發社會熱議的是休閒零食巨頭卡樂比公司發布的消息。該公司5月12日宣布，受「中東形勢的影響」，將把薯片等合計14款商品的彩色包裝改為黑白兩色。除了包裝袋外，印刷使用的油墨也是石油化學製品。色彩鮮豔的熱門零食包裝袋變成黑白這一變化，讓日本人切身意識到，霍爾木茲海峽遭到封鎖的影響已不止是引起商品漲價這樣一個簡單的問題。

生活依賴於石腦油的現實 我們的生活與經濟活動，都離不開各種石化製品的支撐。家電的塑膠零部件、容器、保鮮膜等都是石化製品。洗滌劑、化妝品會用到「表面活性劑」這種石化產品，以使水和油混合在一起。醫療一線的手套和導管等用品，也必須用到石化產品。汽車、服裝、農用薄膜、漁具也離不開石化產品。沒有其他任何材料像石化產品那樣用途廣泛。

以石腦油為原料的製品（PIXTA） 此次危機也顯露出日本石腦油採購活動依賴於霍爾木茲海峽的事實。日本企業採購的原油，在煉油廠精煉成汽油、柴油、航空煤油等各種石油產品，其中之一便是石腦油。日本石油聯盟的統計顯示，2024年的精製品中，石腦油占整體的近10%。石腦油裂解後再製成作為基礎原料的乙烯、丙烯、甲苯，以及聚氯乙烯樹脂等合成樹脂。