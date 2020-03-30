東京再有68人確診：都道府縣分類新型冠狀病毒確診數（3月30日更新）

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東京都在29日再度發表68位新確診、東京已累計430人確診。當中有68%、約為292人是在23日起的一週內急速增加的，有100人的護士與患者疑似在台東區的永壽綜合醫院群聚感染，無法追蹤感染途徑的人也在增加，沒有任何症狀的輕症者在不知不覺間感染到其他人的可能性相當高。千葉縣的身障者社會福利設施也發生群聚感染現象、20位所內人士、與8位職員及其家族都受到感染。

厚生勞動省統計的日本確診案例（2020年3月29日中午）

本土感染 1693 包機回國者 15 機場檢疫 31 正詳細調查的陽性確定者 133 確診人數統計 1693 死亡者 52 康復退院者 424 厚生勞動省統計的國外確診案例（2020年3月29日正午）

感染者 660245 死亡者 30732

世界主要國家確診案例請按此處

自治體公開的確診案例（2020年3月29日）

都道府縣 人數 北海道 176 青森 7 秋田 4 宮城 2 福島 2 群馬 18 栃木 11 茨城 16 埼玉 82 千葉 155 東京 430 神奈川 116 新瀉 31 山梨 4 靜岡 3 長野 6 石川 9 福井 12 愛知 164 岐阜 16 三重 9 滋賀 6 京都 44 大阪 208 奈良 11 和歌山 17 兵庫 131 德島 1 香川 1 高知 14 愛媛 3 廣島 5 岡山 3 山口 6 福岡 22 佐賀 1 大分 28 長崎 2 熊本 11 宮崎 3 鹿兒島 1 沖繩 8

依據都道府縣、政令都市所公布的確診案例而製作。與厚生勞動省統計的數字上或有不同之處，都道府縣的確診數合計與厚生勞動省所公布的合計數字上也或有不同。

◇日本國內確診後死亡 56人

北海道7人、群馬縣1人、埼玉縣2人、千葉縣1人、東京8人、神奈川縣5人、愛知縣19人、和歌山縣１人、大阪府2人、兵庫縣10人

◇鑽石公主號乘客死者數 10人

東京連續2天出現超過60人以上的確診案例（3月29日）

東京都在29日再度發表68位新確診、東京已累計430人確診。當中有68%、約為292人是在23日起的一週內急速增加的，有100人的護士與患者疑似在台東區的永壽綜合醫院群聚感染，無法追蹤感染途徑的人也在增加。

東京都出現過去以來最多確診63人確診（3月28日）

東京都出現63例新型冠狀病毒確診，感染數來到362人，當中有6成約224人是在23日起的6天內急速增加。28日感染的63人中有約半數是在台東區內的醫院受到院內傳染。

日本首相安倍晉三提醒「長期戰的覺悟」（3月28日）

日本首相安倍晉三在28日舉辦記者會，並表示「歐美各國都市都是在感染大爆發後，不得已封鎖了城市，日本雖然勉強維持著確診案不爆發，但是何時會急速擴大都不意外，大家要有長期戰的覺悟」，尋求日本國民一同支持。

此外，確診案持續擴大，也對日本全體造成莫大的影響，安倍對此表示將有對應案，他說「將參考雷曼風暴時政府在經濟對策上挽救，將採取不亞於當時規模的對策來幫忙」，將用未來10天整理預算補正案後，向國會正式報告。

標題圖片：國立感染症研究所所分離出來的新型冠狀病毒電子顯微鏡照。可以觀察到冠狀病毒特有的冠狀尖形蛋白質。