稻荷壽司：傳統國民速食，形狀因地而異

東西有別：形狀餡料各不同

豆皮用醬油和砂糖煮得甜鹹適中，然後在裡面塞滿壽司用醋飯做成的「稻荷壽司」，是日式速食的典型代表之一。

但你是否知道，在日本東部地區和西部地區，稻荷壽司的外形有所不同？

東部地區的稻荷壽司，是將長方形豆皮從長邊的中央一切為二，形成圓筒狀；而西部則是沿對角線斜切成三角形。此外，稻荷壽司的餡料也是東西有別，東部以簡單的壽司用醋飯為主，而西部則盛行在醋飯中加入胡蘿蔔、牛蒡、蓮藕等，做成什錦飯。

這種東西差異究竟起源於何時，現已無從考證。雖然圓筒型與三角型在地區之間並沒有明確的分界線，但就像「西圓東方」的年糕一樣，岐阜縣和石川縣之間的地區似乎是兩種形狀的分水嶺。



東部的圓筒型（PIXTA）



西部的三角型（PIXTA）