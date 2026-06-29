【世界盃足球賽】聚焦藍武士日本代表隊的總教練「森保一」運動
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球員生涯的深刻烙印：「多哈悲劇」
日本國家男子足球隊總教練森保一，憑藉著「藍武士」在今年世界盃足球賽的優異表現，正受到全球足壇的矚目。他於1968年出生於長崎縣，自幼便開始踢球，但在高中畢業之前，他一直是一名默默無聞的球員。
不過，馬自達足球俱樂部（現今J聯盟「廣島三箭」的前身）看中了他開闊的球場視野，以及總能精準將球送到到位隊友腳下的傳球能力。他順利進入該隊，並在荷蘭籍總教練漢斯·奧夫特（Hans Ooft）的指導下，逐漸磨練並提升了自己的球技。當奧夫特離開馬自達俱樂部、接掌日本國家隊兵符時，便將森保一拔擢進國家隊。森保一很快就穩固了自己作為防守中場的核心位置，並在球員生涯中為國家隊出賽了35場。
1994年，當藍武士遭遇日本足球史上著名的「多哈悲劇」時，森保一正是在場上的球員之一。在那場於卡達舉行的世界盃亞洲區資格賽最終戰中，伊拉克隊在傷停補時階段攻入追平比分的一球，硬生生逼平日本，也徹底粉碎了日本隊當年首度前進世界盃決賽圈的夢想。
轉型邁向執教之路
在2003年賽季結束掛靴後，森保一轉行擔任教練，曾先後執教多支J聯盟球隊以及日本U-19、U-20國家隊。在歷經近十年的教練生涯磨練後，他於2012年接掌老東家廣島三箭的兵符，並在執教首年就帶領球隊奪得成軍20年來的首座聯賽冠軍。2018年，他被拔擢為國家男子足球隊總教練。在2022年卡達世界盃上，他憑藉堅韌的戰術與靈活的換人調度，率領日本隊在「死亡之組」中接連擊退德國與西班牙等傳統強權，上演「下剋上」的奇蹟，並以小組第一名昂首晉級。
如今，隨著越來越多國家隊成員效力於海外頂級俱樂部，他花費了大量時間前往歐洲實地考察，掌握旅外球員的比賽狀態。在選才過程中，他以積極與球員溝通而聞名。而在今年的世界盃中，他更延攬了名波浩、中村俊輔及長谷部誠等前國家隊傳奇球星加入教練團，並將球員的日常訓練大膽放手交給他們。透過將自己的執教精力集中在整體的戰略大局上，他的目標是為這些年輕教練創造成長空間，好讓他們在未來能承擔起更重要的重任。
6月15日，日本隊在世界盃首戰中以平局逼平強敵荷蘭，為小組賽揭開序幕。在賽後記者會上，森保一真摯地向多年來協助奠定日本足球根基的漢斯·奧夫特表達感謝，此舉贏得了國際媒體的關注與讚譽。另一位被他特別點名致敬的人物，是曾執教廣島三箭並曾任 J 聯盟浦和紅鑽教練團成員的荷蘭名宿威姆·延森（Wim Jansen）。延森於2022年過世；森保一在會中分享，先前他前往歐洲考察效力於飛燕諾（Feyenoord）的日本前鋒上田綺世時，還特別抽空前往延森的墓前致意。
【資料】
- 國際足總（FIFA）、日本足球協會（JFA）及媒體報導。
原文英文
標題圖片：在墨西哥蒙特雷舉行的2026年 FIFA 世界盃日本對陣突尼西亞的比賽中，總教練森保一在場邊執教，2026年6月20日（路透社／Daniel Becerril）