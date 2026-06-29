【世界盃足球賽】聚焦藍武士日本代表隊的總教練「森保一」

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作為日本國家男子足球隊的總教練，森保一將他對足球的深厚熱愛，以及對所有足球奠基者的由衷敬意，深深融入了「藍武士」的場邊執教風範之中。

球員生涯的深刻烙印：「多哈悲劇」

日本國家男子足球隊總教練森保一，憑藉著「藍武士」在今年世界盃足球賽的優異表現，正受到全球足壇的矚目。他於1968年出生於長崎縣，自幼便開始踢球，但在高中畢業之前，他一直是一名默默無聞的球員。

不過，馬自達足球俱樂部（現今J聯盟「廣島三箭」的前身）看中了他開闊的球場視野，以及總能精準將球送到到位隊友腳下的傳球能力。他順利進入該隊，並在荷蘭籍總教練漢斯·奧夫特（Hans Ooft）的指導下，逐漸磨練並提升了自己的球技。當奧夫特離開馬自達俱樂部、接掌日本國家隊兵符時，便將森保一拔擢進國家隊。森保一很快就穩固了自己作為防守中場的核心位置，並在球員生涯中為國家隊出賽了35場。

1994年，當藍武士遭遇日本足球史上著名的「多哈悲劇」時，森保一正是在場上的球員之一。在那場於卡達舉行的世界盃亞洲區資格賽最終戰中，伊拉克隊在傷停補時階段攻入追平比分的一球，硬生生逼平日本，也徹底粉碎了日本隊當年首度前進世界盃決賽圈的夢想。

轉型邁向執教之路

在2003年賽季結束掛靴後，森保一轉行擔任教練，曾先後執教多支J聯盟球隊以及日本U-19、U-20國家隊。在歷經近十年的教練生涯磨練後，他於2012年接掌老東家廣島三箭的兵符，並在執教首年就帶領球隊奪得成軍20年來的首座聯賽冠軍。2018年，他被拔擢為國家男子足球隊總教練。在2022年卡達世界盃上，他憑藉堅韌的戰術與靈活的換人調度，率領日本隊在「死亡之組」中接連擊退德國與西班牙等傳統強權，上演「下剋上」的奇蹟，並以小組第一名昂首晉級。

如今，隨著越來越多國家隊成員效力於海外頂級俱樂部，他花費了大量時間前往歐洲實地考察，掌握旅外球員的比賽狀態。在選才過程中，他以積極與球員溝通而聞名。而在今年的世界盃中，他更延攬了名波浩、中村俊輔及長谷部誠等前國家隊傳奇球星加入教練團，並將球員的日常訓練大膽放手交給他們。透過將自己的執教精力集中在整體的戰略大局上，他的目標是為這些年輕教練創造成長空間，好讓他們在未來能承擔起更重要的重任。



日本隊總教練森保一在墨西哥蒙特雷舉行的世界盃小組賽對陣突尼西亞的上半場於場邊觀戰。他那本從不離手的筆記本，常讓人聯想到人氣動漫《死亡筆記本》——在作品中，只要將敵人的名字寫在上面就能決定其命運，2026年6月20日（時事）

6月15日，日本隊在世界盃首戰中以平局逼平強敵荷蘭，為小組賽揭開序幕。在賽後記者會上，森保一真摯地向多年來協助奠定日本足球根基的漢斯·奧夫特表達感謝，此舉贏得了國際媒體的關注與讚譽。另一位被他特別點名致敬的人物，是曾執教廣島三箭並曾任 J 聯盟浦和紅鑽教練團成員的荷蘭名宿威姆·延森（Wim Jansen）。延森於2022年過世；森保一在會中分享，先前他前往歐洲考察效力於飛燕諾（Feyenoord）的日本前鋒上田綺世時，還特別抽空前往延森的墓前致意。

【資料】

原文英文

標題圖片：在墨西哥蒙特雷舉行的2026年 FIFA 世界盃日本對陣突尼西亞的比賽中，總教練森保一在場邊執教，2026年6月20日（路透社／Daniel Becerril）