2027年國定假日與例假日：行事曆連假落點不盡理想，不妨有效利用特休

2027年國定假日與例假日：行事曆連假落點不盡理想，不妨有效利用特休社會 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
連休偏少的2027年國定假日行事曆
〈注意〉本篇為統整明年2027年國定假日與例假日的文章。今年2026年的國定假日與例假日請參閱「2026年的節假日：期待暌違多年的秋季長假！」。
2027年國定假日與例假日一覽表
|元旦
|1月1日（五） / 新年初前三天與週六日重疊了…
|成人之日
|1月11日（1月第2個星期一） / 週六日一3連休
|建國紀念之日
|2月11日（四）
|天皇誕生日
|2月23日（二）
|春分之日
|3月21日（日） / 週六日一3連休
|補假
|3月22日（一）
|昭和之日
|4月29日（四）
|憲法紀念日
|5月3日（一） / 包含週六日在內至兒童之日為5連休
|綠之日
|5月4日（二）
|兒童之日
|5月5日（三）
|海之日
|7月19日（7月第3個星期一） / 週六日一3連休
|山之日
|8月11日（三）
|敬老之日
|9月20日（9月第3個星期一） / 週六日一3連休
|秋分之日
|9月23日（四）
|體育之日
|10月11日（10月第2個星期一） / 週六日一3連休
|文化之日
|11月3日（三）
|勤勞感謝之日
|11月23日（二）
編輯部根據內閣府網站資訊製作
【年底年初】若28日放假的話…
2026年底由於被普遍視為「最後工作日」的28日是星期一，因此年底年初的假期為最短模式的6連休。要在年內最後一週只上一天班也讓人心情沉重…若有計畫地請特休，就能變成9連休。新年初前三天過後的4日是星期一，所以一過完新年假期就要全速運轉。不過，只要努力撐過一個星期，就有快樂星期一成人式的3連休在等著！
【2月】「建國紀念日」與「天皇誕生日」皆未能形成連休
2月是一年之中寒風最刺骨、總讓人提不起勁的月份。11日「建國紀念日」是星期四，23日「天皇誕生日」是星期二，因此無法形成連休，非常遺憾！若有計畫地利用特休，就能變成4連休。
【3月】因「春分之日」補假迎來3連休
「春分之日」是21日的星期日。隔天星期一成為補假，形成3連休！
【黃金週】要大膽挑戰11連休嗎？
4月29日「昭和之日」是星期四，這落點實在有點微妙。如果按照斷斷續續的行事曆放假，就只有5月1日星期六到5日星期三的5連休，完全沒有黃金週的過節氣氛。若將4月30日請特休就能變成7連休。乾脆連5月6日、7日也請假的話，就能一口氣連放11天，或許能好好享受一趟悠閒的假期。
【6月】沒有國定假日的寂寞月份
【7月】「海之日」為快樂星期一
固定為7月第3個星期一的「海之日」。能確保有3連休真是讓人感激。在因夏日炎熱而疲憊之前好好放鬆一下！
【8月】與盂蘭盆節假期重疊的「山之日」
11日「山之日」是週之中的星期三。不過，由於許多企業會在這週安排「盂蘭盆節假期」，因此「山之日」的存在感本來可能就很低。
【白銀週】雖然是彈性間隔，但「平日只有3天」很輕鬆
因為「敬老之日」固定為9月第3個星期一，所以確保了快樂星期一的3連休。「秋分之日」23日是星期四，雖然無法形成連休，外加一週之中平日只有3天，不論在心情上還是體力上都很輕鬆！
【10月】「體育之日」為快樂星期一
固定為10月第2個星期一的「體育之日」。利用3連休來消除平日的運動不足吧！
【11月】「文化之日」與「勤勞感謝之日」皆未能形成連休
3日「文化之日」是星期三，23日「勤勞感謝之日」是星期二。雖然兩者都無法形成連休，但週之中有放假也不壞。
【27-28年底年初】最短模式的6連休
連續兩年新年初前三天都與週六日重疊，這真是不令人高興的落點。年底年初的假期為最短模式的6連休。大掃除、去初詣（新年參拜）、吃年菜（御節料理），感覺轉眼間就要結束了。
- 此為截至2026年5月26日的資訊。隨著國定假日法的修正，有可能會發生變更。
- 本篇文章是以在企業或行政事務部門工作的人員為例，並以包含週六在內的形式標示為「9連休」或「3連休」。對於在週六、國定假日及連休期間仍堅守工作崗位的眾多勞工，正因為有您們社會才能正常運作，在此致上衷心的感謝！
標題圖片：Photo AC