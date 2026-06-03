2027年國定假日與例假日：行事曆連假落點不盡理想，不妨有效利用特休

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雖然現在可能有些言之過早，但還是先來確認2027年的國定假日吧！正因為3天連假偏少，更要提早規劃如何活用特休，讓自己好好放鬆一下！

連休偏少的2027年國定假日行事曆

〈注意〉本篇為統整明年2027年國定假日與例假日的文章。今年2026年的國定假日與例假日請參閱「2026年的節假日：期待暌違多年的秋季長假！」。

2027年國定假日與例假日一覽表

元旦 1月1日（五） / 新年初前三天與週六日重疊了… 成人之日 1月11日（1月第2個星期一） / 週六日一3連休 建國紀念之日 2月11日（四） 天皇誕生日 2月23日（二） 春分之日 3月21日（日） / 週六日一3連休 補假 3月22日（一） 昭和之日 4月29日（四） 憲法紀念日 5月3日（一） / 包含週六日在內至兒童之日為5連休 綠之日 5月4日（二） 兒童之日 5月5日（三） 海之日 7月19日（7月第3個星期一） / 週六日一3連休 山之日 8月11日（三） 敬老之日 9月20日（9月第3個星期一） / 週六日一3連休 秋分之日 9月23日（四） 體育之日 10月11日（10月第2個星期一） / 週六日一3連休 文化之日 11月3日（三） 勤勞感謝之日 11月23日（二）

編輯部根據內閣府網站資訊製作

【年底年初】若28日放假的話…

2026年底由於被普遍視為「最後工作日」的28日是星期一，因此年底年初的假期為最短模式的6連休。要在年內最後一週只上一天班也讓人心情沉重…若有計畫地請特休，就能變成9連休。新年初前三天過後的4日是星期一，所以一過完新年假期就要全速運轉。不過，只要努力撐過一個星期，就有快樂星期一成人式的3連休在等著！

【2月】「建國紀念日」與「天皇誕生日」皆未能形成連休

2月是一年之中寒風最刺骨、總讓人提不起勁的月份。11日「建國紀念日」是星期四，23日「天皇誕生日」是星期二，因此無法形成連休，非常遺憾！若有計畫地利用特休，就能變成4連休。

【3月】因「春分之日」補假迎來3連休

「春分之日」是21日的星期日。隔天星期一成為補假，形成3連休！

【黃金週】要大膽挑戰11連休嗎？

4月29日「昭和之日」是星期四，這落點實在有點微妙。如果按照斷斷續續的行事曆放假，就只有5月1日星期六到5日星期三的5連休，完全沒有黃金週的過節氣氛。若將4月30日請特休就能變成7連休。乾脆連5月6日、7日也請假的話，就能一口氣連放11天，或許能好好享受一趟悠閒的假期。

【6月】沒有國定假日的寂寞月份

【7月】「海之日」為快樂星期一

固定為7月第3個星期一的「海之日」。能確保有3連休真是讓人感激。在因夏日炎熱而疲憊之前好好放鬆一下！

【8月】與盂蘭盆節假期重疊的「山之日」

11日「山之日」是週之中的星期三。不過，由於許多企業會在這週安排「盂蘭盆節假期」，因此「山之日」的存在感本來可能就很低。

【白銀週】雖然是彈性間隔，但「平日只有3天」很輕鬆

因為「敬老之日」固定為9月第3個星期一，所以確保了快樂星期一的3連休。「秋分之日」23日是星期四，雖然無法形成連休，外加一週之中平日只有3天，不論在心情上還是體力上都很輕鬆！

【10月】「體育之日」為快樂星期一

固定為10月第2個星期一的「體育之日」。利用3連休來消除平日的運動不足吧！

【11月】「文化之日」與「勤勞感謝之日」皆未能形成連休

3日「文化之日」是星期三，23日「勤勞感謝之日」是星期二。雖然兩者都無法形成連休，但週之中有放假也不壞。

【27-28年底年初】最短模式的6連休

連續兩年新年初前三天都與週六日重疊，這真是不令人高興的落點。年底年初的假期為最短模式的6連休。大掃除、去初詣（新年參拜）、吃年菜（御節料理），感覺轉眼間就要結束了。

此為截至2026年5月26日的資訊。隨著國定假日法的修正，有可能會發生變更。

本篇文章是以在企業或行政事務部門工作的人員為例，並以包含週六在內的形式標示為「9連休」或「3連休」。對於在週六、國定假日及連休期間仍堅守工作崗位的眾多勞工，正因為有您們社會才能正常運作，在此致上衷心的感謝！

標題圖片：Photo AC