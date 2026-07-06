需要日語輔導之學生15年來暴增2.5倍：達8萬4759人，分布於4成公立學校

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在公立國小、國中及高中等學校中，需要日語輔導的學童與學生於2025年度達到8萬4759人，創下歷史新高。該人數在15年間增加了約2.5倍，且這些學生就讀的學校已擴大至全日本公立學校的約4成。目前正呈現出「既集中於特定區域，又同時散布於全國各地」的雙重趨勢。

兩年內增加逾1萬5000人

日本文部科學省（教育部）統計了截至2025年5月1日的人數。所謂「需要日語輔導的學童與學生」，是指因日語能力不足，導致無法進行流暢的日常對話，或難以參與符合其年級之學習活動的孩子。

總人數與上一次（2023年度）的6萬9123人相比，增加了1萬5636人（增幅達22.6%）。其中，外國籍學生增加27.0%，達到7萬3313人；日本國籍學生則微增0.4%，為1萬1446人。人數增長的背景，主要是日本為了彌補勞動力短缺而擴大引進外國籍勞工，進而帶動隨行家屬人數的增加。

「集中特定區域」與「散布全國」同步進展

從各都道府縣的分佈來看，這些學生主要集中在製造業和服務業發達的東海地方及南關東地區，光是前5名的都府縣就佔了整體的6成。其中以愛知縣最多，較上一次增加12.4%至1萬5712人；其次依序為神奈川縣（增加20.8%，達1萬373人）、東京都（增加33.2%，達8409人）、大阪府（增加57.1%，達7920人），以及埼玉縣（增加35.8%，達5924人）。

此外，擁有主要都會區的福岡縣、京都府及北海道等地，人數也增長了4至5成。值得注意的是，上一次統計時僅有數十人規模的長崎縣、岩手縣及和歌山縣，在短短兩年內就暴增了6至9成。這使得在全國範圍內確保足以應對日語教學的人才，已成為迫在眉睫的課題。

就讀人數不滿10人的學校高達8成

有1名以上需要日語輔導之學童與學生就讀的公立學校佔整體的39.4%，共1萬2668所，與上一次相比增加了5.3個百分點。

若依人數規模來看，學生數在1～4人的學校有8339所，5～9人的則有2113所。在這些有該類學生就讀的學校中，不滿10人的學校就佔了高達8成。由於政府目前是按照每18名需要日語輔導的學生配置1名輔導老師的比例進行人員編制，因此在對象學生人數較少的學校，往往難以配置專任的輔導老師，這也導致教育現場的負擔日益加重。

【資料】

文部科學省 「 關於需要日語輔導之學童與學生的就讀狀況等相關調查」

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