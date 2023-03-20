總建築成本30億日圓，僅耗時1年半建成

1958年12月23日開業的東京鐵塔以333公尺的高度著稱，其正式名稱為日本電波塔。建成之初，東京鐵塔的高度就超過了法國艾菲爾鐵塔，成為世界上最高的自立式鐵塔。總建築成本約28億日圓，參與建設的人數共約22萬人次。在那個沒有電腦的時代，設計完全靠人工計算進行，僅耗時1年半就建成了。同時，東京鐵塔具備強大的抗震抗災性能。



飛行表演隊和東京鐵塔（PIXTA）

東京鐵塔的設計指導由日本代表性的建築構造學家內藤多仲博士擔任。當被問及設計美感時，內藤博士說道：「這是不懈追求『不浪費』和『穩定』的結果。東京鐵塔的美可以說是由數位打造而成的。」（《東京鐵塔五十年》日本經濟新聞出版社）。紅白色相間的帶狀設計遵循了日本《航空法》的規定，即超過一定高度的建築物必須塗成兩種顏色。於是東京鐵塔採用了略帶橙色的國際橘色和白色。



從主甲板眺望摩天樓（左）；俯瞰塔下景色，仿佛盆景一般（nippon.com）

如果報名參加預約制且有導遊陪同的「TOP DECK TOUR」，就可以乘電梯而上，親眼目睹六本木新城、增上寺、芝公園等不斷變小，小如盆景一般。電梯經停「MAIN DECK（150公尺高）」及「TOP DECK（250公尺高）」。參觀過程中遊客還可以享用飲料，獲得拍照服務。如果步行走東京鐵塔周邊樓梯，可以一邊拾級而上，一邊眺望風景。到達MAIN DECK共600級臺階，約需要10分鐘。