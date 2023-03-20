東京鐵塔觀光旅遊
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總建築成本30億日圓，僅耗時1年半建成
1958年12月23日開業的東京鐵塔以333公尺的高度著稱，其正式名稱為日本電波塔。建成之初，東京鐵塔的高度就超過了法國艾菲爾鐵塔，成為世界上最高的自立式鐵塔。總建築成本約28億日圓，參與建設的人數共約22萬人次。在那個沒有電腦的時代，設計完全靠人工計算進行，僅耗時1年半就建成了。同時，東京鐵塔具備強大的抗震抗災性能。
東京鐵塔的設計指導由日本代表性的建築構造學家內藤多仲博士擔任。當被問及設計美感時，內藤博士說道：「這是不懈追求『不浪費』和『穩定』的結果。東京鐵塔的美可以說是由數位打造而成的。」（《東京鐵塔五十年》日本經濟新聞出版社）。紅白色相間的帶狀設計遵循了日本《航空法》的規定，即超過一定高度的建築物必須塗成兩種顏色。於是東京鐵塔採用了略帶橙色的國際橘色和白色。
如果報名參加預約制且有導遊陪同的「TOP DECK TOUR」，就可以乘電梯而上，親眼目睹六本木新城、增上寺、芝公園等不斷變小，小如盆景一般。電梯經停「MAIN DECK（150公尺高）」及「TOP DECK（250公尺高）」。參觀過程中遊客還可以享用飲料，獲得拍照服務。如果步行走東京鐵塔周邊樓梯，可以一邊拾級而上，一邊眺望風景。到達MAIN DECK共600級臺階，約需要10分鐘。
從各種角度欣賞東京鐵塔的照明設計
每當夕陽西下，一對對情侶、一個個家庭來到東京鐵塔。人們先從遠處眺望亮燈的東京鐵塔，再登上展望臺觀賞東京的夜景。
東京鐵塔裝點著東京的夜晚，其照明設計有兩種。一種是經典的「置地廣場燈（Landmark Light）」模式，春、秋、冬三季為橘色，夏季為白色。另一種是「無限鑽石帷幕(Infinity Diamond Veil)」模式，268盞LED燈上演變幻多端的亮麗燈光秀。每個月，東京鐵塔都有一種固定的顏色，一共12種，於每週週一展示；此外還有「璀璨點燈秀」，在有活動或宣傳需要的時候，東京鐵塔會變換燈光的色彩，或者在展望臺週邊顯示文字。而令人驚歎的是，180盞燈每年都要人工更換兩次。
東京鐵塔，電影裡的常客
也許因為東京鐵塔「象徵著東京的繁榮」，所以頻繁出現在電影中。第一部便是2005年的《ALWAYS幸福的三丁目》，電影裡出現了尚在建設中的東京鐵塔。2007年《ALWAYS再續幸福的三丁目》又向世人展現了已經建成的東京鐵塔。此外，在哥吉拉、摩斯拉、超人力霸王等特攝電影中，東京鐵塔也都是不可或缺的存在。
遊客突破1.8億人次
即便在2012年東京晴空塔建成並開放之後，東京鐵塔作為綜合電波塔仍繼續發揮作用。雖然大部分輸電設備都移到了晴空塔，但東京鐵塔仍安裝有地面數位廣播的預備發射設備，除此之外，還承擔一部分FM廣播的電波發射任務。
2013年，東京鐵塔被指定為日本國家「註冊有形文化財產」。2018年，開業60週年之際，對大展望臺和特別展望臺進行了大規模翻修，並分別更名為「MAIN DECK」和「TOP DECK」。翻修收效顯著，累計來塔參觀的遊客人數在當年就突破了1.8億人次。
日本端午節（5月5日前後）時，東京鐵塔下會掛起333面鯉魚旗，飄舞在正面大門前。夜晚的東京鐵塔也是活動多多，比如在特定時間內MAIN DECK上會舉辦光雕投影活動，七夕（7月7日）期間還舉辦「天之川銀河燈節」。滿月之夜，東京鐵塔熄滅上半部的燈光以方便人們欣賞圓月。如果事先預約好，元旦那天遊客可以登塔看日出。入夏，人們可以在設於正面大門和Foot Town大樓屋頂的HIGHBALL GARDEN消暑。一路參觀東京鐵塔、東京晴空塔的哈多巴士之旅也很受遊客歡迎。
建成至今六十余載，東京鐵塔依然亮麗如初。可遠觀，可攀登，有美食，能拍照，功能多樣。作為東京的象徵，東京鐵塔人氣穩固，經久不衰。
周邊觀光景點
HP
https://www.tokyotower.co.jp/zh/ (中文繁體版)
* 亮燈和舉辦活動的詳情請在官方網站確認。
標題圖片：東京城市風景之東京鐵塔夜景（PIXTA）